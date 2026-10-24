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Hawks aplastan a los Hornets

Charlotte fue abucheado en su 1er. partido en casa sin LaMelo Ball

Por AP

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Hawks aplastan a los Hornets
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      CHARLOTTE.- Jalen Johnson anotó 19 puntos, repartió ocho asistencias y capturó siete rebotes por los Hawks de Atlanta, que propinaron el viernes la mayor paliza en su historia, 128-81 a los Hornets de Charlotte.

      La victoria por 47 puntos superó la marca anterior de la franquicia, de 46, establecida en un triunfo de 126-80 sobre Sacramento el 15 de noviembre de 2017.

      Aaron Wiggins sumó 19 puntos desde la banca, al acertar 7 de 9 tiros de campo, y los cinco titulares de Atlanta terminaron con cifras de dos dígitos en anotación, incluidos Nickell Alexander-Walker con 14 unidades y C.J. McCollum con 13.

      Naz Reid encabezó a los Hornets con 17 puntos.

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      Los Hornets hicieron poco para ganarse a la afición en su primer partido en casa desde que canjearon al base estelar LaMelo Ball, una decisión sumamente impopular en Charlotte.

      Los Hawks forzaron 14 pérdidas de balón tan sólo en la primera mitad, lo que derivó en 15 puntos en contragolpes, y en una ventaja de 25 puntos al descanso.

      Los Hornets recibieron un abucheo sonoro al medio tiempo, cuando se dirigían a los vestuarios, por parte de los 19.524 aficionados que llenaron el graderío y esperaban más de un equipo que ganó 44 partidos la temporada pasada.

      El rechazo se hizo más evidente a medida que los Hawks pisaron el acelerador en el tercer cuarto y se despegaron, ampliando la ventaja a 49 en el cuarto periodo.

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