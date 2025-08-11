Hermanos Rejón brillaron en SLP

El rugir de los motores y el olor a goma quemada marcaron un domingo vibrante en el Súper Óvalo Potosino, donde la primera carrera de los Playoffs de NASCAR México Series dejó una jornada para la historia. Tras 200 vueltas llenas de intensidad, banderas amarillas y contactos que pusieron a prueba la destreza de los pilotos, el capitalino Julio Rejón, del equipo GGG-JV, se llevó una victoria memorable, escribiendo su nombre en los libros de la postemporada

“Increíble ejecución del equipo”, declaró el ganador visiblemente emocionado. “Cuando es el momento de los playoffs, es nuestro momento. Siempre tenemos que subir el nivel en estas instancias. Me dieron un gran auto, rápido todo el día, y eso me permitió recuperar posiciones. Tuve un buen reinicio y me puse al frente. Tener a mi hermano detrás en la última vuelta me dio confianza para asegurar este resultado inolvidable”.

Y es que el momento fue doblemente especial: por primera vez en la historia de NASCAR México, dos hermanos lograron el 1-2. El segundo puesto fue para Rodrigo Rejón, quien protagonizó una remontada épica luego de perder dos vueltas: “Fue heroico. No me rendí y logramos algo que quedará para siempre en nuestra memoria”.

JORNADA AGRIDULCE PARA CANEL’S RACING

Los pilotos de la escudería potosina vivieron emociones contrastantes. El campeón defensor Rubén García Jr. se vio obligado a abandonar tras la rotura de la caja de cambios, despidiéndose temprano de la competencia. En cambio, Max Gutiérrez logró rescatar un buen resultado tras caer al fondo de la clasificación: “Parecía que todo estaba perdido, pero conseguimos algo valioso”, comentó satisfecho.

El podio lo completaron nombres de peso en la categoría, con Eloy Sebastián, Abraham Calderón, Jake Cosío, Jorge Goeters, Rubén Rovelo, Enrique Baca y Alex de Alba Jr. cerrando el top ten.

La emoción de la postemporada continuará el 20 y 21 de septiembre, cuando el campeonato se traslade al Ecocentro de Querétaro, donde cada punto será clave en la batalla por el campeonato.