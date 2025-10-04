logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Honra la Lotería a atletas de México 68

Por El Universal

Octubre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Honra la Lotería a atletas de México 68

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace 57 años se vivía la víspera de los Juegos Olímpicos de 1968, suceso deportivo donde aporté lo poco que tenía, la asistencia al entrenador de los deportes acuáticos.

Ronald Jonhson, el líder de dos medallas olímpicas en natación, transformó, con su guía, la vida de todos los que pertenecimos a ese equipo.

Hoy, casi seis décadas después nos reunimos de nuevo y esto, gracias a la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, una gran dirigente que ha visto en este grupo de mexicanos los grandes aportes al país, la unión y, sobre todo, la importancia de llevar el tricolor nacional a ser reconocido en todo el mundo.

Gracias a esa dirigencia se develó frente a esos deportistas que representaron a los mexicanos el billete de lotería que saldrá en su honor, ahí estuvieron representados sus esfuerzos, sus luchas y su disciplina durante ese momento glorioso, enmarcado en la historia deportiva del país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Deseo destacar el liderazgo y la entrega del clavadista y hoy reconocido empresario Luis Niño de Rivera, quien año a año se ocupa de reunirnos para que compartamos y revivamos aquellos momentos gloriosos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Brewers a revertir su mala fortuna
Brewers a revertir su mala fortuna

Brewers a revertir su mala fortuna

SLP

AP

Enfrentan Counsell y Cachorros a su exequipo
Enfrentan Counsell y Cachorros a su exequipo

Enfrentan Counsell y Cachorros a su exequipo

SLP

AP

Disputados duelos en el Academy Open de Raquet
Disputados duelos en el Academy Open de Raquet

Disputados duelos en el Academy Open de Raquet

SLP

Romario Ventura

Va Verstappen por todo en Singapur
Va Verstappen por todo en Singapur

Va Verstappen por todo en Singapur

SLP

AP

El neerlandés mantiene vivas posibilidades de luchar por el título de F1