Honra la Lotería a atletas de México 68

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace 57 años se vivía la víspera de los Juegos Olímpicos de 1968, suceso deportivo donde aporté lo poco que tenía, la asistencia al entrenador de los deportes acuáticos.

Ronald Jonhson, el líder de dos medallas olímpicas en natación, transformó, con su guía, la vida de todos los que pertenecimos a ese equipo.

Hoy, casi seis décadas después nos reunimos de nuevo y esto, gracias a la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, una gran dirigente que ha visto en este grupo de mexicanos los grandes aportes al país, la unión y, sobre todo, la importancia de llevar el tricolor nacional a ser reconocido en todo el mundo.

Gracias a esa dirigencia se develó frente a esos deportistas que representaron a los mexicanos el billete de lotería que saldrá en su honor, ahí estuvieron representados sus esfuerzos, sus luchas y su disciplina durante ese momento glorioso, enmarcado en la historia deportiva del país.

Deseo destacar el liderazgo y la entrega del clavadista y hoy reconocido empresario Luis Niño de Rivera, quien año a año se ocupa de reunirnos para que compartamos y revivamos aquellos momentos gloriosos.