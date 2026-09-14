Grande Americano destrona a Dominik y conquista el Megacampeonato AAA

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Ciudad de México, 14 de septiembre de 2026.- El Grande Americano conquistó el Megacampeonato AAA tras derrotar a Dominik Mysterio en una lucha sin restricciones celebrada en la Arena Ciudad de México.

El combate estuvo marcado por sillazos, golpes con cinturones y constantes intervenciones. JD McDonagh, Omos y Liv Morgan intentaron inclinar la balanza a favor de "El Sucio Dom", mientras Rayo y Bravo, integrantes de Los Americanos, respaldaron al retador.

Con el réferi fuera de acción después de recibir un golpe, Rey Mysterio apareció desde vestidores y realizó el conteo de tres que confirmó el triunfo del Grande Americano.

Al finalizar el combate, el elenco de AAA subió al cuadrilátero para reconocer al nuevo monarca, mientras un mariachi interpretaba "Cielito lindo".

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Cambian de manos otros campeonatos

Hijo de Dr. Wagner Jr. y Galeno del Mal se convirtieron en los nuevos Campeones de Parejas AAA al vencer a Erik e Ivar, The War Raiders. Con el resultado, Los Wagner Brothers devolvieron los cinturones a una dupla mexicana.

Rey Fénix conservó el Campeonato Crucero AAA en una lucha ante Jack Cartwheel, Nathan Frazer y Mini Vikingo, encuentro que destacó por sus maniobras aéreas y ejecuciones de alto riesgo.

La Catalina terminó con el reinado de mil 128 días de Flammer y conquistó el Campeonato Reina de Reinas. La luchadora chilena obtuvo la victoria mediante un toque de espaldas.

Omos ganó por segunda ocasión consecutiva la Copa Triplemanía 34 después de eliminar a nueve de sus 14 rivales. Entre los participantes estuvieron Texano Jr., Laredo Kid, El Mesías, Mecha Wolf, Mr. Iguana, Mascarita Sagrada y Niño Hamburguesa.

En otros resultados, El Carnicero derrotó a Psycho Clown en una lucha callejera marcada por la aparente traición de Pagano. Los Perros del Mal, Ángel, Berto y Daga también se presentaron ante el público de la Arena Ciudad de México.

La Hiedra venció a Faby Apache en el combate adicional que cerró la función.