logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Andrea, ilusionada por su boda

Fotogalería

Andrea, ilusionada por su boda

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Grande Americano destrona a Dominik y conquista el Megacampeonato AAA

Rey Mysterio apareció para realizar el conteo definitivo

Por Redacción

Septiembre 14, 2026 11:04 a.m.
A
Grande Americano destrona a Dominik y conquista el Megacampeonato AAA
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México, 14 de septiembre de 2026.- El Grande Americano conquistó el Megacampeonato AAA tras derrotar a Dominik Mysterio en una lucha sin restricciones celebrada en la Arena Ciudad de México.

      El combate estuvo marcado por sillazos, golpes con cinturones y constantes intervenciones. JD McDonagh, Omos y Liv Morgan intentaron inclinar la balanza a favor de "El Sucio Dom", mientras Rayo y Bravo, integrantes de Los Americanos, respaldaron al retador.

      Con el réferi fuera de acción después de recibir un golpe, Rey Mysterio apareció desde vestidores y realizó el conteo de tres que confirmó el triunfo del Grande Americano.

      Al finalizar el combate, el elenco de AAA subió al cuadrilátero para reconocer al nuevo monarca, mientras un mariachi interpretaba "Cielito lindo".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Cambian de manos otros campeonatos

      Hijo de Dr. Wagner Jr. y Galeno del Mal se convirtieron en los nuevos Campeones de Parejas AAA al vencer a Erik e Ivar, The War Raiders. Con el resultado, Los Wagner Brothers devolvieron los cinturones a una dupla mexicana.

      Rey Fénix conservó el Campeonato Crucero AAA en una lucha ante Jack Cartwheel, Nathan Frazer y Mini Vikingo, encuentro que destacó por sus maniobras aéreas y ejecuciones de alto riesgo.

      La Catalina terminó con el reinado de mil 128 días de Flammer y conquistó el Campeonato Reina de Reinas. La luchadora chilena obtuvo la victoria mediante un toque de espaldas.

      Omos ganó por segunda ocasión consecutiva la Copa Triplemanía 34 después de eliminar a nueve de sus 14 rivales. Entre los participantes estuvieron Texano Jr., Laredo Kid, El Mesías, Mecha Wolf, Mr. Iguana, Mascarita Sagrada y Niño Hamburguesa.

      En otros resultados, El Carnicero derrotó a Psycho Clown en una lucha callejera marcada por la aparente traición de Pagano. Los Perros del Mal, Ángel, Berto y Daga también se presentaron ante el público de la Arena Ciudad de México.

      La Hiedra venció a Faby Apache en el combate adicional que cerró la función.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Grande Americano destrona a Dominik y conquista el Megacampeonato AAA
      Grande Americano destrona a Dominik y conquista el Megacampeonato AAA

      Grande Americano destrona a Dominik y conquista el Megacampeonato AAA

      SLP

      PULSO

      Rey Mysterio apareció para realizar el conteo definitivo

      ManCity se lleva el derby de Manchester
      ManCity se lleva el derby de Manchester

      ManCity se lleva el derby de Manchester

      SLP

      AP

      Con solitario gol de Erling Haaland los Citizens se imponen al Man United

      Histórico debut de Rebeca Bernal con Man United
      Histórico debut de Rebeca Bernal con Man United

      Histórico debut de Rebeca Bernal con Man United

      SLP

      El Universal

      Logra A. Zverev 2do. Grand Slam
      Logra A. Zverev 2do. Grand Slam

      Logra A. Zverev 2do. Grand Slam

      SLP

      AP

      Derrota a Ben Shelton en la final del US Open, para alzar su segunda corona