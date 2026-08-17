Reportan restablecimiento de agua en comunidades de Bocas

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que sustituyó la bomba de un pozo del Interapas y que con ello se restablecería el suministro de agua potable para más de 200 familias de nueve comunidades de Bocas.

El delegado de Bocas, Jaime Waldo Luna, aseguró que el nuevo equipo ya fue colocado y que el pozo recuperó su funcionamiento. El reporte municipal, sin embargo, no incluye testimonios de los habitantes que confirmen la normalización del servicio.

Tampoco precisa cuáles son las nueve comunidades beneficiadas, cuánto tiempo permanecieron sin agua, cuál fue la causa de la falla ni el costo de la reparación.

De acuerdo con el funcionario, la sustitución de la bomba se realizó mediante gestiones ante Interapas, luego de recibir solicitudes de habitantes de la delegación.

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Waldo Luna afirmó que continuarán las gestiones con el organismo operador para atender las carencias de servicios básicos en las comunidades rurales.