Fermín Rivera triunfa con su ganadería

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Santa María del Río vivió una tarde de fiesta brava, arte y entrega, con tres cuartos de entrada en la plaza "La Unión-Gregorio García", donde el matador potosino Fermín Rivera Agüero se convirtió en uno de los grandes protagonistas al cortar dos orejas durante el festival taurino celebrado este sábado.

La tarde, de agradable clima y con un ambiente especial entre los aficionados, tuvo como principal atractivo la presencia de novillos de la ganadería de Fermín Rivera, que ofrecieron un juego variado a lo largo del festejo. Entre ellos destacó especialmente el segundo ejemplar, que por sus condiciones y comportamiento fue reconocido con arrastre lento. La jornada abrió con el novillero El Bicharraco, quien enfrentó al primer ejemplar del festejo. Mostró disposición y entrega ante el novillo, consiguiendo conectar por momentos con los aficionados. Su labor fue reconocida con una ovación al finalizar su actuación.

Llegó entonces el turno de Fermín Rivera Agüero, quien salió al ruedo con la responsabilidad de lidiar un ejemplar de su propia casa ganadera. El diestro potosino mostró oficio, temple y personalidad, aprovechando las condiciones del novillo para construir una faena que fue creciendo conforme avanzaron los muletazos.

Rivera encontró la distancia y el ritmo adecuados para conducir las embestidas, consiguiendo que la faena tomara fuerza ante una afición que respondió a cada momento de calidad. La estocada terminó por redondear su actuación y el juez de plaza reconoció el esfuerzo y el nivel artístico del potosino con dos orejas. La tarde continuó con José Mauricio, quien tuvo una actuación seria y con momentos de calidad, aunque sin lograr redondear su labor para traducirla en trofeos. El torero recibió palmas por parte de los aficionados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El cierre del festival correspondió a César Pacheco, quien también protagonizó una actuación de alto nivel artístico. El torero supo aprovechar las condiciones de su ejemplar y desarrolló una faena con personalidad, temple y buenas tandas de muletazos. La afición reconoció el esfuerzo de Pacheco y, tras una buena culminación con la espada, el torero consiguió cortar las dos orejas, compartiendo así el protagonismo de la tarde con Fermín Rivera. De esta manera concluyó un festival que dejó como saldo cuatro orejas, dos para el matador potosino Fermín Rivera Agüero y dos para César Pacheco, además de una ovación para El Bicharraco y palmas para José Mauricio.