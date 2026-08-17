Caen cuatro con distintas drogas en la Huasteca

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Cuatro personas fueron detenidas en distintas intervenciones realizadas por la Guardia Civil Estatal (GCE) en los municipios de Axtla de Terrazas y Tamasopo, por su probable participación en delitos relacionados con narcóticos.

En una primera acción, efectuada en Axtla de Terrazas, los agentes detuvieron a Luis "N", de 18 años, y Oliveria "N", de 45, a quienes presuntamente les aseguraron dosis de marihuana y "cristal".

En otra intervención, desarrollada en la comunidad de Los Cuates, perteneciente a Tambaca, Tamasopo, fueron arrestados Salvador "N", de 27 años, y Raúl "N", de 22.

La corporación estatal informó que estos dos últimos estarían relacionados con un grupo generador de violencia, aunque no precisó el nombre de la organización ni las actividades que presuntamente realizaban.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A los detenidos les fueron aseguradas dosis de marihuana, "cristal", cocaína y "crack". El reporte oficial no detalló la cantidad de droga localizada.

Las cuatro personas y las sustancias quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.