logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Caen cuatro con distintas drogas en la Huasteca

Dos de los detenidos estarían relacionados con un grupo generador de violencia, según la Guardia Civil Estatal

Por Redacción

Agosto 17, 2026 12:58 p.m.
A
Caen cuatro con distintas drogas en la Huasteca
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Cuatro personas fueron detenidas en distintas intervenciones realizadas por la Guardia Civil Estatal (GCE) en los municipios de Axtla de Terrazas y Tamasopo, por su probable participación en delitos relacionados con narcóticos.

      En una primera acción, efectuada en Axtla de Terrazas, los agentes detuvieron a Luis "N", de 18 años, y Oliveria "N", de 45, a quienes presuntamente les aseguraron dosis de marihuana y "cristal".

      En otra intervención, desarrollada en la comunidad de Los Cuates, perteneciente a Tambaca, Tamasopo, fueron arrestados Salvador "N", de 27 años, y Raúl "N", de 22.

      La corporación estatal informó que estos dos últimos estarían relacionados con un grupo generador de violencia, aunque no precisó el nombre de la organización ni las actividades que presuntamente realizaban.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A los detenidos les fueron aseguradas dosis de marihuana, "cristal", cocaína y "crack". El reporte oficial no detalló la cantidad de droga localizada.

      Las cuatro personas y las sustancias quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Caen cuatro con distintas drogas en la Huasteca
      Caen cuatro con distintas drogas en la Huasteca

      Caen cuatro con distintas drogas en la Huasteca

      SLP

      Redacción

      Dos de los detenidos estarían relacionados con un grupo generador de violencia, según la Guardia Civil Estatal

      Repartidor cae en bache y es atropellado
      Repartidor cae en bache y es atropellado

      Repartidor cae en bache y es atropellado

      SLP

      Redacción

      El joven perdió el control de su motocicleta y cayó al paso de un vehículo

      Rescatan a hombre de puente en la Carretera 57
      Rescatan a hombre de puente en la Carretera 57

      Rescatan a hombre de puente en la Carretera 57

      SLP

      Redacción

      El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 horas de este lunes, frente a la Terminal Terrestre Potosina

      Dos lesionados al chocar contra muro en Circuito Potosí
      Dos lesionados al chocar contra muro en Circuito Potosí

      Dos lesionados al chocar contra muro en Circuito Potosí

      SLP

      Redacción

      El accidente ocurrió a la altura del puente de la colonia Wenceslao