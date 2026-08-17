Testamentos costarán 2 mil pesos de septiembre a diciembre

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Los habitantes de San Luis Potosí podrán tramitar su testamento por 2 mil pesos de septiembre a diciembre, como parte de la campaña estatal para facilitar la regularización del patrimonio familiar.

El trámite será gratuito para integrantes de la Guardia Civil Estatal, Cruz Roja Mexicana y Cuerpo de Bomberos Metropolitanos.

La campaña "Septiembre a Diciembre, Meses del Testamento" fue puesta en marcha en el Centro de Negocios Potosí, donde el gobernador Ricardo Gallardo Cardona entregó simbólicamente tres documentos a representantes de esas instituciones.

Durante el evento se planteó la posibilidad de extender la gratuidad a elementos de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y personas adultas mayores, aunque no se informó cuándo se definiría esa ampliación.

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Las autoridades recordaron que en San Luis Potosí es posible otorgar testamento desde los 16 años, siempre que la persona se encuentre en pleno uso de sus facultades y pueda manifestar claramente su voluntad.

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En el arranque participaron Ricardo Vargas Navarro, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, y Juan Carlos Barrón Cerda, presidente del Colegio de Notarios de San Luis Potosí.