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Testamentos costarán 2 mil pesos de septiembre a diciembre

Policías estatales, paramédicos de la Cruz Roja y bomberos podrán realizar el trámite de forma gratuita

Por Pulso Online

Agosto 17, 2026 01:00 p.m.
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Testamentos costarán 2 mil pesos de septiembre a diciembre
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      Los habitantes de San Luis Potosí podrán tramitar su testamento por 2 mil pesos de septiembre a diciembre, como parte de la campaña estatal para facilitar la regularización del patrimonio familiar.

      El trámite será gratuito para integrantes de la Guardia Civil Estatal, Cruz Roja Mexicana y Cuerpo de Bomberos Metropolitanos.

      La campaña "Septiembre a Diciembre, Meses del Testamento" fue puesta en marcha en el Centro de Negocios Potosí, donde el gobernador Ricardo Gallardo Cardona entregó simbólicamente tres documentos a representantes de esas instituciones.

      Durante el evento se planteó la posibilidad de extender la gratuidad a elementos de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y personas adultas mayores, aunque no se informó cuándo se definiría esa ampliación.

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      Las autoridades recordaron que en San Luis Potosí es posible otorgar testamento desde los 16 años, siempre que la persona se encuentre en pleno uso de sus facultades y pueda manifestar claramente su voluntad.

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