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Triunfan Cachorros ante los Cardenales

Por AP

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Triunfan Cachorros ante los Cardenales
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      CHICAGO.- Clay Holmes y tres relevistas de los Cachorros se combinaron para permitir sólo tres hits, en tanto que Seiya Suzuki conectó un jonrón de tres carreras para llevar el viernes a Chicago hacia una victoria por 3-0 sobre los Cardenales de San Luis.

      Holmes (5-5), en su segunda apertura y la primera en Wrigley Field desde que fue adquirido a los Mets de Nueva York en la fecha límite de canhes, retiró a sus primeros 16 bateadores antes de que el dominicano José Fermin conectara un sencillo en la sexta entrada.

      Tras perderse tres meses de actividad por una fractura del peroné derecho antes del canje, Holmes ponchó a tres, dio una base por bolas y permitió un hit en 6 2/3 entradas. Salió aclamado por los fanáticos, que se pusieron de pie.

      Ryan Rolison, Ryan Zeferjahn y Jacob Webb siguieron. Webb lanzó la novena para su noveno salvamento.

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      Durante las primeras cinco entradas, Matthew Liberatore (5-10) estuvo igual de bien que Holmes. Retiró a sus primeros 13 bateadores antes de que Nico Hoerner conectara un sencillo en la quinta.

      Liberatore tuvo problemas en la sexta, al permitir que los dos primeros bateadores se embasaran antes de retirar a Pete Crow-Armstrong con un elevado de foul y ceder el relevo al dominicano George Soriano.

      Suzuki conectó el cuarto lanzamiento de Soriano, un cambio con cuenta de 2-1, y envió la esférica a una distancia estimada de 390 pies por el jardín izquierdo para su 21er jonrón. También pegó un doble en la octava, y fue el único jugador con múltiples hits.

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