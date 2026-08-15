Cumple Canal 7, 32 años de transmisiones

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Canal 7 XHSLV, llegó a su 32 aniversario y con él, festeja una muy larga trayectoria de innovación y tecnología, la barra programática que ha roto los esquemas de la plaza local y trasciende las fronteras del estado.

Con una primera transmisión la noche del 12 de agosto de 1994, Canal 7 XHSLV se consolidó como la primer empresa televisiva de tecnología de punta, al incorporar equipos de mayor calidad de transmisión y producción, como parte de las ideas de vanguardia que convirtieron a la televisora en la pionera en diversas etapas de desarrollo de la televisión de San Luis Potosí.

Se trata de la primer televisora que transmitió durante las 24 horas, creó una barra programática nunca antes vista en territorio potosino, desde las producciones de revista hasta las primeras barras de noticieros para atender a la ciudadanía, tres ediciones de noticiero producidas por una nueva generación de comunicadores y el aprovechamiento de la experiencia de los medios de comunicación del grupo editorial que le precedieron.

Canal 7 nació a partir de la idea de la familia Valladares García, para crear espacios de comunicación desde múltiples plataformas, desde los medios impresos hasta la participación en las frecuencias remotas.

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Se trata de la primer televisora comercial que cubrió técnicamente todo el estado y lo sigue realizando a través de barras tales como Noticieros Canal 7, Atención Ciudadana, Código 7, Factor X y otros productos creativos, y que ahora se transmite no solo en televisión abierta, sino en espacios vía satélite y a través de cable.