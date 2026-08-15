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Motociclista se estampa contra equino

Por Carmen Hernández

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Motociclista se estampa contra equino
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      Ciudad Fernández.- Un joven motociclista se estampó contra un caballo en la carretera que conduce al Ejido de San Diego, sufriendo severas lesiones, fue trasladado a un hospital.  

      Los hechos ocurrieron en el camino que conduce al Ejido de San Diego, cuando un joven se transportaba en una motocicleta, de manera sorpresiva se le apareció un caballo, no pudo esquivarlo y terminó impactado contra el animal.  

      Personas que circulaban por este sector y que se dieron cuenta del accidente solicitaron auxilio para que se le brindara atención médica al motociclista, de inmediato se presentaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios.  

      Pero al ver la gravedad de las heridas, fue trasladado de emergencia a recibir atención médica a una clínica particular, donde los galenos hacen lo humanamente posible por salvarle la vida, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

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