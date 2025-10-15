Inglaterra certifica su pasaje; Portugal y España se acercan

RIGA.- Inglaterra se convirtió el martes en el primer país de Europa en clasificarse para el Mundial de 2026, pero Cristiano Ronaldo y Portugal tendrán que esperar un poco más tras encajar el gol de un empate en tiempo de descuento contra Hungría.

Inglaterra participará en su octava Copa del Mundo consecutiva tras vapulear a domicilio 5-0 a Letonia para liderar su grupo. Harry Kane facturó un doblete en la primera mitad.

Portugal parecía listo para unirse a los ingleses en el torneo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá cuando los dos goles de Cristiano Ronaldo le dieron una ventaja 2-1 sobre Hungría en Lisboa. Una victoria habría garantizado a Portugal el primer lugar, pero Dominik Szoboszlai decretó el 2-2 definitivo en el primer minuto del tiempo añadido.

España goleó 4-0 a Bulgaria en Valladolid igualó su récord de 29 partidos oficiales consecutivos sin perder. La clasificación de la Roja es inminente y buscará sellarla con la visita a Georgia en noviembre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí