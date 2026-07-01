Estados Unidos e Irán avanzan en negociaciones en Qatar

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DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Los negociadores estadounidenses e iraníes se reunieron por separado el miércoles con mediadores qataríes y paquistaníes, en sesiones que lograron "progreso positivo", y acordaron continuar las conversaciones, informó el país anfitrión, Qatar.

Negociaciones avanzan en Qatar con mediación internacional

La próxima reunión se programará "lo antes posible" después del funeral del difunto líder supremo de Irán, el fallecido ayatolá Ali Jamenei, dijo en X Majed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar. El funeral está previsto para comenzar el sábado en Teherán.

El enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, estaban en Qatar para mantener conversaciones acerca del final permanente de la guerra, junto con el principal negociador de Irán, Kazem Gharibabadi.

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En ese diálogo, los negociadores buscan afinar los detalles para allanar el camino para que los líderes sellen un acuerdo, aunque las diferencias sobre el estrecho de Ormuz y Líbano continúan siendo grandes.

Tensión en el estrecho de Ormuz y control marítimo

En tanto, un barco encalló en el estrecho de Ormuz después de no seguir la ruta aprobada por Irán a través de esas aguas, reportó la televisora estatal iraní el miércoles. El reporte identificó a la embarcación afectada como un buque portacontenedores extranjero, pero no ofreció más detalles.

La noticia de la cadena estatal iraní parecía estar dirigida a subrayar las reivindicaciones de Teherán para controlar el estrecho de Ormuz, que durante mucho tiempo ha sido considerado por el mundo como una vía marítima internacional. En tiempos de paz, por ahí pasaba una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Irán ha utilizado su capacidad para bloquear el estrecho como palanca, lo que ha trastocado los mercados mundiales de energía y otros bienes críticos.

El estrecho de Ormuz, punto de fricción clave

En su pacto provisional, Irán y Estados Unidos acordaron permitir que los barcos pasaran sin cargos durante 60 días, pero Teherán insistió en que debe controlar las rutas de las embarcaciones y más tarde cobrar tarifas por el paso, trastocando décadas de práctica en la vía.

Washington y muchos Estados árabes del golfo Pérsico dicen que no aceptarán los cargos. El intento de Omán y de una agencia de Naciones Unidas para lanzar una nueva ruta próxima a la costa omaní provocó ataques en todo Oriente Medio durante el fin de semana, que pusieron de manifiesto que las tensiones en la región siguen siendo altas.

De acuerdo con la televisora estatal iraní, el barco "encalló con su carga debido a aguas poco profundas a lo largo de la ruta que había elegido y no pudo continuar navegando". Señaló que las navieras debían seguir las instrucciones de la Guardia Revolucionaria iraní en el estrecho.

La marina de la Guardia Revolucionaria "ha advertido repetidamente que cualquier entrada o salida por rutas distintas a la ´Ruta de la Autoridad´ en el golfo Pérsico podría conducir a incidentes irreparables".

El reporte no mencionó los dos barcos atacados por la República Islámica en los últimos días por atreverse a salir por el estrecho sin el permiso de Teherán, incluido uno que transportaba petróleo crudo de Qatar.

Qatar se reúne con ambas partes

Witkoff y Kushner se reunieron el miércoles con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y su ministro de Relaciones Exteriores, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, informó el gobierno qatarí.

Las conversaciones incluyeron detalles relacionados con el tráfico a través del estrecho de Ormuz, dijo a reporteros en Estados Unidos el vicepresidente estadounidense JD Vance.

"Obviamente, nos preocupa el tema nuclear", expresó Vance. "Vamos a empezar a hablar de eso".

El jeque Mohammed también se reunió con Gharibabadi y otros funcionarios iraníes, con mediadores paquistaníes también presentes. Gharibabadi afirmó que la delegación iraní no tuvo conversaciones directas con la parte estadounidense, y que sus conversaciones con los mediadores abordaron Líbano y planes para devolver algunos de los activos congelados de Irán, reportaron medios estatales iraníes.

Líbano sigue siendo un tema espinoso en las negociaciones. Irán ha insistido en que terminen todos los combates entre el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, respaldado por la República Islámica, y las fuerzas militares israelíes.

Teherán también ha pedido que Israel se retire del territorio que ocupa en el sur de Líbano. Israel insiste en que debe mantener el control de la zona y tener libertad de acción para atacar a Hezbollah, que ha estado lanzando ataques hacia el norte de Israel.

Más barcos salen del estrecho de Ormuz

Aunque el tráfico de buques en el estrecho de Ormuz cayó después de los ataques del fin de semana, más países dicen que sus embarcaciones lo han cruzado.

El Ministerio de Exteriores de Tailandia dijo el martes que 10 de 11 embarcaciones con bandera tailandesa o fletadas por operadores tailandeses han salido del estrecho de Ormuz de manera segura. Funcionarios surcoreanos indicaron que todas menos dos de las 26 embarcaciones del país que estaban varadas han salido de manera segura.

Emergencia en mar Arábigo: helicóptero de la Marina de EE.UU.

En otros hechos el miércoles, un helicóptero de la Marina de Estados Unidos realizó un acuatizaje de emergencia en el mar Arábigo, lo que derivó en la desaparición de un tripulante, informó la 5ta Flota de la Marina en un comunicado.

La Marina dijo que "no hay indicios de que la emergencia haya sido causada por una acción hostil". Indicó que el MH-60S Sea Hawk cayó al agua a las 3:30 de la madrugada.

Tres de los cuatro tripulantes del helicóptero fueron rescatados, señaló el comunicado. La Marina estaba buscando al tripulante desaparecido.

El comunicado de la Marina no dice si la aeronave se hundió o fue recuperada. El helicóptero estaba asignado al USS George H.W. Bush, uno de dos portaaviones desplegados en las aguas frente a Irán.