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Inglaterra va a la semifinal

Bellingham hace doblete para vencer al Noruega de Haaland

Por AP

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
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Inglaterra va a la semifinal
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      MIAMI GARDENS.- Jude Bellingham anotó el sábado en el alargue el tanto que dio a Inglaterra la victoria por 2-1 sobre Noruega para instalarse en las semifinales del Mundial.

      Bellingham, quien había logrado el gol del empate en el primer tiempo del partido de cuartos de final, marcó a los 93 minutos y alcanzó a su compañero de equipo Harry Kane con seis goles en este torneo.

      Su doblete en los octavos de final ayudó a que Inglaterra eliminara el domingo pasado al coanfitrión México.

      "Es cuestión de personalidad y perseverancia", dijo Bellingham. "Incluso cuando las cosas no estaban saliendo bien, encontramos la manera de volver a ganar. Ya sean en 90 o 120, vamos a dejarlo todo".

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      Inglaterra chocará en la semifinal contra Argentina o Suiza, que jugaban el sábado por la noche en Kansas City, Missouri. Así, los Tres Leones están a dos victorias del título que les ha sido esquivo desde 1966 cuando se coronó por única ocasión en la historia como local.

      Noruega estuvo a punto de ponerse 2-1 arriba a los 56 minutos cuando Torbjørn Heggem aprovechó un rebote tras un saque de esquina para batir al portero Jordan Pickford. Tras la revisión del VAR, el gol fue anulado por una falta de Erling Haaland dentro del área.

      Haaland, astro del Manchester City que suma siete goles en este torneo, por detrás de los ocho del francés Kylian Mbappé y del argentino Lionel Messi, vio además cómo Pickford le atajaba un cabezazo a quemarropa en la primera parte.

      Andreas Schjelderup anotó a los 36 minutos por Noruega, un equipo que llegó a los cuartos de final por primera ocasión y que alcanzó una popularidad tremenda en internet con su Fila Vikinga y con la personalidad de Haaland el delantero de 1,96 metros.

      Haaland, estrella del Man-

      chester City que había marcado siete goles en este torneo, no anotó por primera vez en este Mundial.

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