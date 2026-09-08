Inicia nueva edición de la Champions

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La Liga de Campeones comienza esta semana con cinco clubes de la Liga Premier dentro del elenco de equipos, en busca del primer título para Inglaterra en cuatro temporadas tras otra ventana de fichajes de gasto sideral en medio de una crisis de asequibilidad para la mayor parte del fútbol europeo.

El vigente bicampeón Paris Saint-Germain y el Real Madrid, dueño del récord del torneo con sus 15 títulos, han levantado el trofeo tantas veces en esta década —dos— como los clubes de la Premier en conjunto.

El Manchester City, el último equipo inglés en ganar la Liga de Campeones en 2023, inicia el martes en el feudo del FC Porto con un nuevo mediocampo valorado en 440 millones de dólares: Enzo Fernández, Elliot Anderson y el adolescente Ayyoub Bouaddi.

Liverpool recibe al Atlético de Madrid el miércoles tras pagarle al PSG 125 millones de euros (145 millones de dólares) para incorporar a Bradley Barcola, y puede arrancar con una delantera que incluya a tres de los fichajes más caras en la historia del fútbol, junto a Alexander Isak y Florian Wirtz.

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Nueve de los 10 traspasos más costosos de este receso de temporada fueron pagadas por clubes ingleses. La excepción fue la compra del Real Madrid por 125 millones de euros (145 millones de dólares) del extremo marfileño de 19 años Yan Diomande, procedente del Leipzig.

Si el Madrid gana esta Liga de Campeones bajo el mando de José Mourinho, su premio en dinero de la UEFA, de un fondo total de 2,5 mil millones de euros (2,9 mil millones de dólares), apenas alcanzaría para cubrir el costo de Diomande y el salario del entrenador que regresa. El Madrid debuta el martes contra el Inter de Milán.

Kylian Mbappé encara su tercera Champions como jugador del Madrid tras su salida del PSG. El astro francés ha tenido que atestiguar como su anterior equipo ha hilvanado títulos seguidos.

"Yo no lo puedo cambiar...la verdad es que me da un poco igual. Sé analizar el fútbol, sé por qué. No pienso que lo sepa todo del fútbol, pero sí más que mucha gente", comentó Mbappé. "Estoy muy tranquilo. Pero al final, muchas veces, también, no son análisis, sino cosas que venden. Hablan de ti. Y yo pienso que hablar de mí, vende mucho. Entonces... está bien que se hable de mí, sea positivo o negativo.

La compra más grande del PSG en este receso de temporada —el mediocampista Maghnes Akliouche por 50 millones de euros (58 millones de dólares) desde el Mónaco— ni siquiera entró en el top 30 de las tarifas de traspaso a nivel mundial este receso de temporada.

El PSG recibe al Slovan Bratislava el miércoles para iniciar su búsqueda de un tercer título consecutivo.

El esquivo tricampeonato

En las 35 temporadas de la era de la Liga de Campeones, solo el Real Madrid dirigido por Zinedine Zidane —quien ahora por fin está al frente de la selección de Francia— ganó tres seguidas, de 2016 a 2018.

Era más sencillo en el antiguo formato de la Copa de Europa, que era una llave de eliminación directa para los campeones nacionales más el campeón defensor. El Madrid ganó las primeras cinco finales, a partir de 1956, y luego Ajax y Bayern Múnich lograron tres títulos consecutivos cada uno en la década de 1970.

Aun así, el PSG vuelve a ser un candidato fuerte tras sumar también al campeón del mundo español Ferran Torres, al equipo de Luis Enrique, reconocido por su intensidad de trabajo.

El PSG no ha logrado ganar ninguno de sus cuatro partidos hasta ahora en Francia, donde la temporada doméstica comenzó menos de un mes después del Mundial más largo de la historia.