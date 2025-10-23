Inquieta al COI veto a atletas israelíes

LAUSANA.- El Comité Olímpico Internacional dijo el miércoles que recomendará que no se celebren eventos deportivos internacionales en Indonesia después de que el país prohibiera la participación de israelíes en el campeonato mundial de gimnasia en Yakarta.

El COI también anunció que cesará cualquier discusión con Indonesia sobre la posibilidad de albergar futuros Juegos Olímpicos.

Un funcionario del gobierno indonesio declaró a principios de este mes que se negarían las visas a los atletas israelíes para participar en el campeonato, que comenzó el 19 de octubre. El equipo de Israel incluía a Artem Dolgopyat, medallista olímpico de oro en los Juegos de Tokio 2020 y campeón mundial defensor, en el ejercicio de suelo masculino. “Estas acciones privan a los atletas de su derecho a competir pacíficamente e impiden que el movimiento olímpico muestre el poder del deporte”, señaló la junta ejecutiva del COI.

Indonesia es la nación de mayoría musulmana más poblada del mundo y ha sido durante mucho tiempo un firme defensor de los palestinos. La participación de los gimnastas israelíes había generado una intensa oposición dentro del país.

