Intensifican esfuerzos para apartar a Infantino

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GINEBRA.- Las federaciones miembro de la FIFA deberían recibir cada una 10 millones de dólares adicionales de sus crecientes reservas de efectivo tras un exitoso Mundial. Tal fue el planteamiento que los líderes de Europa y la CONCACAF le hicieron a Gianni Infantino, el presidente del ente rector, al intensificar sus esfuerzos para destituirlo para destituirlo por intentar vender participaciones del torneo a inversores privados.

La carta indica que la FIFA debería contar con reservas de efectivo de 6.000 millones de dólares después del Mundial y que puede permitirse una "liberación puntual" de ese tipo, que totalizaría 2.100 millones de dólares para las 211 federaciones, le dicen a Infantino en una misiva leída por The Associated Press el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y el líder de la CONCACAF, Victor Montagliani. Ambos son vicepresidentes de la FIFA.

La UEFA y la CONCACAF quieren apartar a Infantino, ya sea antes o en la elección presidencial de la FIFA del próximo marzo, tras encabezar en julio una reacción global contra su plan de vender el Mundial a inversores liderados por Joshua Kushner.

Kushner es el hermano menor de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Infantino forjó vínculos estrechos con Trump antes del Mundial de este año escenificado en Estados Unidos, Canadá y México, y fue un visitante habitual de la Casa Blanca.

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El pedido de pagos de 10 millones de dólares a las federaciones nacionales, que elegirán al próximo presidente, es un claro contrapunto a la oferta de Infantino de 20 millones de dólares para que cada una respaldara su proyecto, ahora fracasado.

El mensaje de la carta del viernes parece buscar tranquilizar a los miembros de la FIFA de que recibirán un aumento de financiación incluso sin Infantino en el cargo que ocupa desde 2016.

La carta señala que la financiación de la FIFA ya prometida, 20 millones de dólares para cada una de las 211 hasta 2030, "continuaría íntegramente tal como ya se comprometió".

Ceferin y Montagliani le manifestaron a Infantino que quieren un análisis completo e independiente de las finanzas de la FIFA antes de una reunión del 15 de octubre en Zúrich, para ayudar a decidir cuánto dinero puede entregarse de manera responsable a las federaciones miembro.

Los dirigentes de la UEFA y la CONCACAF se perfilan como actores clave en la reunión prevista el próximo mes del Consejo de la FIFA, presidido por Infantino, la primera desde que su plan reservado de capital privado fue revelado por informes de prensa a finales de julio.

"Por último, tenga en cuenta que informaremos a los otros cuatro presidentes de confederación para que apoyen esta moción", escribieron Ceferin y Montagliani.

La Confederación Asiática de Fútbol también ha sido crítica con Infantino en las últimas semanas. Las confederaciones de Sudamérica y África han respaldado a Infantino, quien viajó al Caribe el mes pasado para intentar apuntalar el apoyo de miembros de la CONCACAF allí, pese a que Montagliani le pidió que no visitara.

Calendario electoral

de la FIFA

La FIFA fijó como fecha límite el 18 de noviembre para que los candidatos se inscriban en la elección, que se decide cuatro meses después en Rabat, en Marruecos, un aliado clave de Infantino y coanfitrión del Mundial 2030 junto con miembros de la UEFA, España y Portugal.

Tras un Mundial rentable en Norteamérica, Infantino parecía encaminado a ser reelegido sin oposición para un cuarto y último mandato hasta 2031, hasta que estalló la polémica por la inversión privada.