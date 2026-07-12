Invitan al Campamento de Verano del Club Libanés

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El Club Libanés Potosino presentó su Campamento de Verano 2026, una propuesta dirigida a niñas y niños de 4 a 13 años, que se llevará a cabo del 13 de julio al 7 de agosto con un amplio programa de actividades deportivas, recreativas y de desarrollo de habilidades.

El curso se realizará de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, y ofrecerá un total de 18 disciplinas y actividades, además de una actividad especial cada semana para complementar la experiencia de los participantes.

Entre las actividades que podrán disfrutar los asistentes se encuentran baile, ballet, basquetbol, box, creatividad, futbol, gimnasia, parkour, juegos de destreza, juegos organizados, kung fu, natación, pádel, pintura, taekwondo, tenis, voleibol y yoga, buscando fomentar la convivencia, el aprendizaje y la práctica deportiva durante el periodo vacacional.

Como parte del programa también se desarrollarán eventos especiales como una inauguración mundialista, un Mini Mundial, actividades acuáticas, una clausura con temática futbolística y una visita privada a Circus Park.

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El costo del campamento será de 4 mil pesos para socios y 4 mil 500 pesos para no socios, además de ofrecer descuentos para hermanos y primos, así como paquetes semanales para quienes deseen participar por periodos más cortos.

La inscripción incluye un kit integrado por un morral, dos playeras, una gorra y un cilindro, material que utilizarán los participantes durante las actividades.

Las inscripciones pueden realizarse en las instalaciones del Club Libanés Potosino, ubicado en Avenida Cordillera de los Himalaya número 1000, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, así como los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Los interesados deberán realizar el pago correspondiente, llenar la ficha de inscripción y presentar dos fotografías tamaño infantil del menor, copia del acta de nacimiento y copias de identificación oficial de las personas autorizadas para recoger al participante.

Para mayores informes, el Club Libanés Potosino puso a disposición los teléfonos 444 825 3477 y 444 825 3991, además del correo electrónico clublibanespotosino@outlook.com, donde se brindará atención a padres de familia interesados en formar parte de esta edición del campamento de verano.