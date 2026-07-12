Isaac del Toro contra Paul Seixas, aperitivo del duelo del futuro

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Bergerac.- Herido de muerte por el sablazo que le asestó Tadej Pogacar en el Tourmalet, el suspense del Tour de Francia busca otros alicientes y ha encontrado uno que puede animar el futuro tras la era que va a marcar el esloveno: el duelo entre el mexicano Isaac del Toro y el francés Paul Seixas.

Jóvenes los dos, con mucho talento y calidad, debutantes en la ronda gala, figuran en la primera línea del relevo y ambos tienen argumentos para marcar al pelotón en los próximos años y el Tour de 2026 puede quedar como el primer escenario de sus batallas.

Tras la primera semana de competición, ambos han demostrado que son capaces de estar con los mejores y que no están sobrevaloradas las expectativas que levantan, que en lo que va de competición les ha convertido en dos de las estrellas del pelotón.

Las banderas mexicanas rodean al autobús del UAE, uno de los más perseguidos por los aficionados, donde confluyen los que acuden a aplaudir a Del Toro, la mayoría de ellos compatriotas suyos, y quienes van a admirar

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a Pogacar.

El cuartel del Decathlon no se queda atrás, asaltado por decenas de fans del corredor que ha devuelto a Francia la esperanza de ganar el Tour 41 años más tarde.

El propio Bernard Hinault, el último galo que pisó el escalón más alto del podio de París, dio el tono del debate: "Me gustaría que Seixas fuera mi heredero. Pero habrá que ver qué pasa con Del Toro, que tiene solo 22 años y un enorme potencial".

El mexicano y el francés tienen roles y funciones diferentes en este Tour, pero ya cuentan con un combate: el del maillot blanco del mejor joven.