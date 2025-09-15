logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANA SOFÍA ¡AL AGUA!

Fotogalería

ANA SOFÍA ¡AL AGUA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Isaac del Toro vuelve a brillar

Conquista el Trofeo Matteotti y firma su cuarta victoria en solo una semana

Por El Universal

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Isaac del Toro vuelve a brillar

México.- Isaac del Toro sigue dejando huella en cada kilómetro.

Con piernas de acero y mente de campeón, el ciclista mexicano volvió a dar una muestra de su talento y gran momento en la élite del ciclismo, al ganar el Trofeo Matteotti tras un recorrido de 193 kilómetros, con salida y llegada en Pescara.

La victoria, que significó para el nacido en Ensenada su cuarto triunfo en solo una semana, lo vio luchar con el corazón durante múltiples y exigentes ascensos, dejando en el camino a figuras de la talla de Richard Carapaz, Davide Formolo y Rui Costa.

Del Toro, quien ejecutó un ataque en Montesilvano Colle, la última subida del recorrido, replicó su fórmula para quedarse en solitario con la prueba y cruzar la meta con un sprint que desató la ovación del público italiano, deteniendo el cronómetro en 4:29:03.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con el triunfo en sus manos y una posición de privilegio dentro de los nombres más prometedores del ciclismo mundial, Isaac del Toro no dudó en sacudirse la presión y celebrar efusivamente, agitando los brazos y sonriendo a las cámaras.

Esta victoria se suma a sus triunfos recientes en el GP Industria & Artigianato, el Giro della Toscana y la Coppa Sabatini, que le han permitido ganarse el respeto de rivales y aficionados en el planeta.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Destacada actuación de atletas potosinos
Destacada actuación de atletas potosinos

Destacada actuación de atletas potosinos

SLP

Romario Ventura

Surgen los ganadores del campeonato de apertura 2025-2026

Seahawks logran una sorpresa
Seahawks logran una sorpresa

Seahawks logran una sorpresa

SLP

AP

Aprovechan errores de los Steelers para conseguir la victoria

Santos cae en el 2do. juego
Santos cae en el 2do. juego

Santos cae en el 2do. juego

SLP

Romario Ventura

El Calor se impone con claridad y divide la serie ante los celestiales

Urquidy regresa y logra una victoria
Urquidy regresa y logra una victoria

Urquidy regresa y logra una victoria

SLP

El Universal