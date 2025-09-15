Isaac del Toro vuelve a brillar

México.- Isaac del Toro sigue dejando huella en cada kilómetro.

Con piernas de acero y mente de campeón, el ciclista mexicano volvió a dar una muestra de su talento y gran momento en la élite del ciclismo, al ganar el Trofeo Matteotti tras un recorrido de 193 kilómetros, con salida y llegada en Pescara.

La victoria, que significó para el nacido en Ensenada su cuarto triunfo en solo una semana, lo vio luchar con el corazón durante múltiples y exigentes ascensos, dejando en el camino a figuras de la talla de Richard Carapaz, Davide Formolo y Rui Costa.

Del Toro, quien ejecutó un ataque en Montesilvano Colle, la última subida del recorrido, replicó su fórmula para quedarse en solitario con la prueba y cruzar la meta con un sprint que desató la ovación del público italiano, deteniendo el cronómetro en 4:29:03.

Con el triunfo en sus manos y una posición de privilegio dentro de los nombres más prometedores del ciclismo mundial, Isaac del Toro no dudó en sacudirse la presión y celebrar efusivamente, agitando los brazos y sonriendo a las cámaras.

Esta victoria se suma a sus triunfos recientes en el GP Industria & Artigianato, el Giro della Toscana y la Coppa Sabatini, que le han permitido ganarse el respeto de rivales y aficionados en el planeta.