Isaac del Toro vuelve a competir

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El mexicano Isaac del Toro y el alemán Nils Politt liderarán al equipo UAE Emirates en la Vuelta ciclista a Alemania, que se disputará del 19 al 23 de agosto, anunció este lunes la escuadra.

Del Toro, que concluyó en el puesto 43 este domingo en la ADAC Cyclassics de Hamburgo, vuelve a una ronda por etapas después de su tercer lugar en el Tour de Francia, donde además ganó en la segunda jornada y fue el mejor joven de la clasificación.

Politt, de 32 años, luchará junto al mexicano por volver a ganar la ronda germana tras vencer en 2021 merced a su triunfo en solitario en la penúltima etapa. Además, su primer triunfo profesional lo consiguió en las calles de Stuttgart en la Vuelta germana de 2018.

Ambos corredores estarán acompañados por el noruego Vegard Stake Laengen, el portugués Antonio Morgado, el alemán Moritz Mauss y el belga Matteo Vanden Wijngaert.

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Esta cuadragésima edición comenzará el miércoles con un prólogo de 2,6 kilómetros en Bad Orb y constará de otras cuatro etapas, la última con salida y llegada en Heilbronn.

El ciclista internacional más conocido es probablemente el mexicano del Toro, tercer clasificado en el Tour de Francia de este año. Su compañero alemán Nils Politt también compite. Ambos corren para el equipo de la superestrella Tadej Pogacar.

A diferencia de las Grandes Vueltas como el Tour de Francia o la Vuelta a España, que comienza el 22 de agosto, el Deutschland Tour no forma parte del World Tour. En consecuencia, su atractivo para grandes nombres como el campeón olímpico Remco Evenepoel es limitado.

Pogacar ni siquiera es una opción, ya que el campeón del mundo busca cerrar una de las pocas brechas en su lista de victorias en la Vuelta a España que comienza el sábado. Jonas Vingegaard ya ha dado por terminada su temporada tras su caída en el Tour de Francia.