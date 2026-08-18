logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Isaac del Toro vuelve a competir

El pedalista mexicano encabezará a su equipo en la Vuelta a Alemania

Por Agencias

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
A
Isaac del Toro vuelve a competir
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El mexicano Isaac del Toro y el alemán Nils Politt liderarán al equipo UAE Emirates en la Vuelta ciclista a Alemania, que se disputará del 19 al 23 de agosto, anunció este lunes la escuadra.

      Del Toro, que concluyó en el puesto 43 este domingo en la ADAC Cyclassics de Hamburgo, vuelve a una ronda por etapas después de su tercer lugar en el Tour de Francia, donde además ganó en la segunda jornada y fue el mejor joven de la clasificación.

      Politt, de 32 años, luchará junto al mexicano por volver a ganar la ronda germana tras vencer en 2021 merced a su triunfo en solitario en la penúltima etapa. Además, su primer triunfo profesional lo consiguió en las calles de Stuttgart en la Vuelta germana de 2018.

      Ambos corredores estarán acompañados por el noruego Vegard Stake Laengen, el portugués Antonio Morgado, el alemán Moritz Mauss y el belga Matteo Vanden Wijngaert.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Esta cuadragésima edición comenzará el miércoles con un prólogo de 2,6 kilómetros en Bad Orb y constará de otras cuatro etapas, la última con salida y llegada en Heilbronn.

      El ciclista internacional más conocido es probablemente el mexicano del Toro, tercer clasificado en el Tour de Francia de este año. Su compañero alemán Nils Politt también compite. Ambos corren para el equipo de la superestrella Tadej Pogacar.

      A diferencia de las Grandes Vueltas como el Tour de Francia o la Vuelta a España, que comienza el 22 de agosto, el Deutschland Tour no forma parte del World Tour. En consecuencia, su atractivo para grandes nombres como el campeón olímpico Remco Evenepoel es limitado.

      Pogacar ni siquiera es una opción, ya que el campeón del mundo busca cerrar una de las pocas brechas en su lista de victorias en la Vuelta a España que comienza el sábado. Jonas Vingegaard ya ha dado por terminada su temporada tras su caída en el Tour de Francia.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      México presenta convocatoria para Mundial Femenil Sub 20 en Polonia
      México presenta convocatoria para Mundial Femenil Sub 20 en Polonia

      México presenta convocatoria para Mundial Femenil Sub 20 en Polonia

      SLP

      El Universal

      El entrenador Doriva Bueno reveló las 21 jugadoras convocadas para el Mundial Femenil Sub 20.

      Lesión de Breece Hall afecta a Jets Nueva York en entrenamiento
      Lesión de Breece Hall afecta a Jets Nueva York en entrenamiento

      Lesión de Breece Hall afecta a Jets Nueva York en entrenamiento

      SLP

      AP

      Entrenador Aaron Glenn considera que lesión de Breece Hall no es grave y confía en su pronta recuperación.

      Luis Enrique impulsa al PSG con nuevos fichajes en pretemporada
      Luis Enrique impulsa al PSG con nuevos fichajes en pretemporada

      Luis Enrique impulsa al PSG con nuevos fichajes en pretemporada

      SLP

      AP

      Luis Enrique confía en la plantilla actual y en la energía que aportan los nuevos refuerzos.

      Milito rompe silencio sobre posible salida de Hormiga González
      Milito rompe silencio sobre posible salida de Hormiga González

      Milito rompe silencio sobre posible salida de "Hormiga" González

      SLP

      El Universal

      Milito explicó que la ausencia de González en el partido fue para mantener su tranquilidad.