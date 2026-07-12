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J. Quiñones, en la mira de Aston Villa

Su destacada actuación en el Mundial lo puso en el ojo del futbol europeo

Por El Universal

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
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J. Quiñones, en la mira de Aston Villa
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      México.- La destacada participación en la Copa del Mundo, marcando cuatro goles con la camiseta de la selección mexicana, no solamente le valió a Julián Quiñones para ser reconocido como el mejor jugador del Tri, también, uno de los mejores del torneo, por lo que su nombre ha estado relacionado con equipos del futbol de Inglaterra.

      La información, difundida inicialmente en medios de la nación árabe, fue replicada en Europa, donde el periodista especializado en fichajes Sacha Tavolieri aseguró que el Aston Villa sigue de cerca la situación del mexicano. Aunque el conjunto inglés aún no ha presentado una oferta formal, ya analiza un posible acercamiento con el Al-Qadsiah para conocer las condiciones de una eventual negociación.

      Días atrás, el nombre de Quiñones también estuvo relacionado con el Chelsea, uno de los gigantes del futbol inglés.

      Julián Quiñones firmó una temporada histórica al proclamarse campeón de goleo en el futbol árabe, 33 anotaciones en 31 partidos, cifra con la que superó al inglés Ivan Toney, quien registró 32 goles y a Cristiano Ronaldo que anotó 27 tantos.

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