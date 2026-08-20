Jaguars adquieren a Faalele de los Giants

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NUEVA YORK.- Los Jaguars de Jacksonville adquirieron al guardia Daniel Faalele de los New York Giants el miércoles, tras una oleada de lesiones en su línea ofensiva.

Los Jaguars cedieron una selección de sexta ronda del draft de 2027 por Faalele, un liniero de 2,03 metros y 172 kilos, en un canje condicionado a que aprobara el examen físico.

"Simplemente seguimos sumando profundidad y jugadores que han tenido participaciones significativas en esta liga. Es algo de lo que nunca se tiene suficiente. Llegamos al campamento con 16 (linieros ofensivos) y el otro día bajamos a alrededor de nueve", señaló el entrenador Liam Coen tras una práctica conjunta con Carolina.

"Cuando ocurren algunas de esas cosas, quieres seguir encontrando a jugadores que ya lo han hecho, jugadores que han competido en esta liga a un alto nivel. Tiene un tamaño enorme, y tengo ganas de conocerlo. Pero la experiencia es realmente lo que importa". Jacksonville tiene fuera a dos linieros titulares, y cada uno podría perderse partidos al inicio de la temporada.

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El guardia derecho Patrick Mekari se sometió recientemente a una cirugía de espalda para aliviar un problema persistente y podría comenzar la temporada en la lista de lesionados de corto plazo, y el tackle derecho titular Cole Van Lanen (rodilla) se ha perdido todo el campamento de entrenamiento mientras permanece en la lista de físicamente incapaz de jugar. Los suplentes Chuma Edoga, Walker Little y el novato Emmanuel Pregnon también se han perdido tiempo recientemente en el campamento, aunque Pregnon ya regresó a los entrenamientos. Para hacerle espacio a Faalele, los Jaguars dejaron en libertad al liniero Timothy McKay.