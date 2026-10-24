Jayson Tatum brilla y Celtics superan a Knicks
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BOSTON.- Jayson Tatum anotó 25 de sus 36 puntos en la segunda mitad, incluidos siete de los últimos ocho de los Celtics de Boston, quienes resistieron ante los Knicks de Nueva York para imponerse el viernes por 107-103.
Paul George y Neemias Queta sumaron 15 puntos cada uno para contener una reacción tardía de los Knicks, campeones defensores de la NBA.
Los Knicks de Nueva York cayó a 0-2 tras perder su partido inaugural de la temporada ante los 76ers de Filadelfia.
El dominicano Karl-Anthony Towns sumó 22 puntos para liderar a cinco jugadores de los Knicks que aportaron cifras de dos dígitos. OG Anunoby registró 20 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias.
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