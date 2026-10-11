Luis Miguel levanta sospechas de nueva música

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- Una fotografía donde Luis Miguel aparece en un estudio de grabación está causando altas expectativas entre sus fanáticos, que creen que podría tratarse de una pista sobre que "el Sol de México" estaría preparando nueva música. Sin embargo, después de los rumores que esa instantánea alentó, fue borrada desde la cuenta en la que fue compartida que, por cierto, pertenece a un productor musical.

Fotografía de Luis Miguel en estudio genera rumores

Paul Jackson Jr., músico y productor estadounidense, compartió hace sólo un par de días una fotografía, desde las instalaciones de uno de los estudios de Westlake Recording Studios, en la que "Luismi" aparece en medio de él y el ingeniero de sonido David Reitzas.

Jackson Jr. acompañó la imagen con un mensaje, que denotaba el entusiasmo que le causaba su reunión con el cantante.

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"Gran sesión anoche con el productor/ ingeniero Dave Reitzas y el increíble Luis Miguel, ¡qué bendición!", escribió.

Relación previa entre David Reitzas y Luis Miguel

Sin embargo, después de que la fotografía comenzara a circular en diferentes portales de noticias, con titulares que sugerían que "el Sol" estaba listo para presentar un nuevo material discográfico a sus fanáticos, la imagen desapareció del perfil de Jackson Jr.

Un indicio que sigue alimentando las esperanzas de los seguidores de "Mickey", es que Reitzas, el ingeniero de audio que también aparecía en la foto, trabajó anteriormente con el cantante, para el último álbum que lanzó hace 9 años, titulado "México para siempre!" (2017).

En el caso de Paul no se tiene muy claro si, en el pasado, llegó a trabajar con el intérprete de "Hasta que me olvides".

Lo que es un hecho es que Jackson Jr es un músico consagrado, pues en su trayectoria cuenta con colaboraciones con artistas como Michael Jackson, Whitney Houston y Elton John, grabando guitarras para algunas de sus canciones.

Ahora, no sólo graba guitarras como músico de sesión, sino que también funge como arreglista, compositor y productor.