Enrique Krauze; se presenta en la FIL Monterrey

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"Vivimos la destrucción de la República Mexicana, que no es un mapa. La República Mexicana es un orden jurídico de división de poderes legislativo, judicial, ejecutivo con libertades y garantías individuales y democracia y sufragio efectivo", aseguró el historiador Enrique Krauze al presentar la nueva edición que ha editado El Colegio Nacional de "Daniel Cosío Villegas. Una biografía intelectual".

Sin embargo, de inmediato apuntó confiado que, "la República Mexicana se va a reconstituir, la vamos a reconstituir. Espero verlo".

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Acompañado del escritor Enrique Serna y del caricaturista Paco Calderón, en el primer día de actividades de la Feria Internacional del Libro Monterrey, Krauze señaló que don Daniel Cosío Villegas en cierta forma, fue el gran liberal de la segunda mitad del siglo XX, pasando por Gómez Morín y llegando a Octavio Paz y a muchos otros luchadores de izquierda y derecha y de centro que, dijo, hemos luchado por la democracia."Don Daniel nos enseñó la importancia de la libertad, el profeta de un México que vislumbramos y luchamos por él en los 80, que conquistamos pacíficamente, ordenadamente en los años 90 y en el 2000, un México democrático y republicano que estuvimos construyendo, con dificultades en los primeros sexenios de este siglo XXI, y que, a partir de 2018, el régimen actual ha ido demoliendo", señaló Krauze.En su intervención, Enrique Serna dijo que la revisión de esta biografía llega en el momento más oportuno, pues fuera de la exigua minoría ilustrada, las nuevas generaciones saben poco o nada de Cosío Villegas, a pesar de que su legado como historiador, creador de instituciones culturales y líder de opinión está más vivo que nunca."Lo está porque Cosío fue un crítico valiente y certero de la revolución hecha gobierno, y ahora está resurgiendo de sus cenizas un régimen autoritario muy similar al del viejo PRI, que saquea las arcas de la nación con igual o mayor cinismo y amenaza con clausurar nuestras libertades políticas", afirmó el autor de libros como "El seductor de la patria", "El vendedor de silencio" y "El dios hambriento".Serna, también dijo que sin embargo, al revisar la trayectoria profesional de Cosío Villegas, deja en claro una diferencia importante entre "aquella dictadura del partido y su metástasis del siglo XXI", que el viejo sistema político delegaba en funcionarios de carrera inteligentes y honestos, el manejo de la Hacienda Pública, las relaciones internacionales o las instituciones educativas.El escritor señaló que la familia revolucionaria, al menos, le permitió a Cosío Villegas fundar El Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica, pero "bajo la actual dictadura de la mediocridad, sería impensable que un apóstol de la excelencia intelectual pudiera lograr algo semejante".El caricaturista Paco Calderón, también habló de Daniel Cosío Villegas, dijo que haríamos muy bien todos los mexicanos en saber quién fue ese intelectual e historiador mexicano, y afirmó que Enrique Krauze ha seguido sus pasos. Coincidió con Enrique Serna en que don Daniel Cosió Villegas lo hizo desde el sector público y Enrique Krauze desde el sector privado.Y remató, en ese contexto, abordando las críticas que en los últimos días se le han hecho a Enrique Krauze y a su hijo León Krauze, ante el nombramiento de éste último, como subdirector de su revista "Letras Libres"."Ahora que León, su hijo toma la dirección de ´Letras Libres´, este régimen que odia la democracia y odia cualquier tipo de conocimiento y de medio y de desempeño personal, todos sus pagados salen a criticar a León y a Enrique, "pero ¿saben qué, maestros? Así como llega un nuevo León es porque hay un león en invierno y no crean que porque está muy fuerte el invierno el león deja de ser un león. Y todos estos gatos que sienten o-celotes ignoran que cualquier rugido de león calla a cualquier maullido".