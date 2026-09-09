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Olympiacos se despide de José Luis Mendilibar

A pesar de resultados positivos, Olympiacos decidió cambiar de director técnico.

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 04:20 p.m.
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Olympiacos se despide de José Luis Mendilibar
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      De forma inesperada, el Olympiacos anunció este miércoles la salida del entrenador español José Luis Mendilibar, por lo que ahora el equipo de Armando 'La Hormiga' González buscará a un nuevo director técnico, a pesar del buen momento que vivían en cuanto a resultados.

      Logros históricos de Mendilibar en Olympiacos

      A través de un comunicado, el conjunto griego anunció la salida de Mendilibar, quizás el director técnico más importante en la historia del Olympiacos y quien habría aprobado la llegada del delantero mexicano a Europa.

      "Con José al frente del equipo, ganamos la UEFA Conference League, hicimos realidad el sueño de todo aficionado del Olympiacos y de todo griego, y él mismo se convirtió en parte indispensable del momento más glorioso de la LEYENDA. Posteriormente, nuestro equipo conquistó el histórico triplete del centenario del Club (Campeonato, Copa y Supercopa) y el entrenador también inscribió su nombre con letras de oro en la historia del OLYMPIACOS. Por eso estará siempre vinculado a nuestro club. Por eso ocupará siempre un lugar especial en el panteón de la historia del OLYMPIACOS y en los corazones de toda nuestra familia rojiblanca", se lee en el comunicado publicado por el club.

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      Contexto y próximos pasos para Olympiacos

      La salida de una figura tan importante en la historia del club tomó por sorpresa a los aficionados, sobre todo porque el inicio de temporada no había sido negativo. A pesar de haber sido eliminados en la fase clasificatoria a la Champions League, en la Super Liga de Grecia y en la Copa de Grecia se mantenían invictos. Este martes, incluso, "la Hormiga" había anotado un doblete en el triunfo sobre Volos.

      "Sin embargo, en el futbol, al igual que en la vida, hay ciclos que, en algún momento, llegan a su fin. Pero lo que perdura en la eternidad son tus logros", escribe Olympiacos en su comunicado para explicar la salida de su técnico. Ahora, el equipo griego buscará entrenador para enfrentar la Europa League y el resto de sus compromisos domésticos.

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