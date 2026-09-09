BYD Yuan Pro DM-i: SUV híbrido enchufable más accesible de México
Incluye tecnología avanzada como pantalla de 12.8 pulgadas, asistente de voz y paquete ADAS nivel 2.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- BYD ya tiene una de las gamas electrificadas más amplias en México, pero ahora busca llevar la tecnología híbrida enchufable a un precio más bajo con la nueva Yuan Pro DM-i.
BYD lanza SUV híbrido enchufable Yuan Pro DM-i en México
Esta SUV compacta tiene un precio de $519,999 pesos y se coloca por debajo de otras propuestas PHEV que encontramos actualmente en el mercado mexicano.
La BYD Yuan Pro DM-i utiliza un motor de gasolina de 1.5 litros acompañado por un motor eléctrico de 145 kW, equivalente a unos 194 hp, y una batería Blade de 7.85 kWh.
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De acuerdo con las cifras oficiales de BYD, la Yuan Pro DM-i puede recorrer hasta 45 kilómetros completamente en eléctrico bajo el ciclo NEDC y alcanza una autonomía combinada de 1,045 kilómetros. El consumo homologado es de hasta 24 km/l.
Tecnología y seguridad en la BYD Yuan Pro DM-i
En cuanto a prestaciones, la SUV puede acelerar de 0 a 100 km/h en 9.1 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 180 km/h.
La Yuan Pro DM-i mide 4.33 metros de largo, por lo que mantiene unas dimensiones pensadas principalmente para el uso urbano.
En el tablero encontramos una pantalla central de 12.8 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 8.8 pulgadas.
Cuenta además con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, conectividad 4G, llave NFC mediante teléfono o reloj inteligente y la aplicación de BYD para controlar algunas funciones del vehículo a distancia.
A esto se suma el asistente de voz Hi BYD y una cámara de 360 grados.
En seguridad, la SUV incorpora 6 bolsas de aire y una estructura en la que hasta 58.6% del acero utilizado es de alta resistencia.
También cuenta con un paquete de asistencias a la conducción ADAS de nivel 2, que incluye funciones como frenado automático de emergencia, advertencia de salida de carril y control crucero inteligente.
La cajuela ofrece 452 litros de capacidad, mientras que con los asientos traseros abatidos puede aumentar hasta 1,332 litros.
Todo esto convierte a la BYD Yuan Pro DM-i en una propuesta interesante no solamente por ser híbrida enchufable, sino porque lleva esta tecnología a un precio que hasta ahora no era tan común dentro de este segmento.
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