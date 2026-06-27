Joss Garfias está listo para Austria

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El piloto potosino Joss Garfias se reporta listo para afrontar la cuarta fecha del Campeonato de la FIA Fórmula 3, que se disputará este fin de semana en el circuito Red Bull Ring, en Austria, escenario que también albergará el Gran Premio de Fórmula 1.

Luego de un complicado paso por Barcelona, el mexicano llega con la motivación de revertir los resultados y continuar con su proceso de adaptación en una de las categorías más competitivas del automovilismo internacional.

Garfias destacó que el trabajo realizado durante los últimos días ha fortalecido la confianza del equipo y le ha permitido mantenerse entre los mejores tiempos por vuelta, aunque reconoció que uno de los aspectos a mejorar es la estrategia durante las sesiones de clasificación.

"Estamos listos para este nuevo compromiso, hemos trabajado fuerte estos días, seguimos sumando confianza y experiencia en el auto. Estamos en los tiempos punta por vuelta, nos ha faltado estrategia para la sesión de clasificación y trabajaremos en ello en esta oportunidad. Venimos de Barcelona, donde no tuvimos suerte, buscaremos revertir esto acá en Austria. Históricamente para el equipo nuestra línea ascendente viene de la mitad de la temporada para adelante. Tenemos el potencial para dar pronto más resultados; ya sumamos el primer punto para el equipo, eso es motivante en esta serie por demás competitiva y de alto nivel. Venimos por más a Red Bull Ring", señaló el piloto mexicano.

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La actividad para Joss Garfias continuará este domingo 28 de junio, cuando busque ser protagonista en el Red Bull Ring, autódromo ubicado en la localidad de Spielberg, cerca de Zeltweg, en el estado de Estiria, a unos 50 kilómetros al oeste de Graz.

El piloto potosino afrontará una nueva oportunidad para seguir acumulando experiencia y puntos en la FIA Fórmula 3, con el objetivo de consolidar su crecimiento dentro del campeonato y acercarse a los puestos de protagonismo en una categoría considerada la antesala de la Fórmula 1.