Joven promesa del Off Road

En San Luis Potosí, el deporte motor ha encontrado en Rodrigo López un ejemplo de entrega y constancia dentro del competitivo mundo del Off Road. Más allá de los circuitos, quienes lo conocen lo describen como un buen hijo, excelente hermano, estudiante responsable y trabajador comprometido, cualidades que traslada también a su desempeño como piloto.

Al volante del auto 913 de la Clase 9, Rodrigo logró recientemente uno de sus mayores anhelos: conquistar el primer lugar en una competencia. “Gracias al apoyo de mis tíos y mi papá, que tienen gran experiencia, pude ganar mi primera carrera en Rioverde, en una ruta de 90 kilómetros y pactada a dos vueltas, dentro del Campeonato Nacional de Off Road 2025”, compartió emocionado.

El triunfo no fue sencillo. Después de múltiples segundos y terceros lugares, además de varios abandonos que pusieron a prueba su ánimo, el joven potosino nunca se dio por vencido. “Era uno de mis sueños y finalmente llegó ese primer trofeo, aun con varios problemas en la carrera”, relató.

Hoy, su mirada está puesta en el Campeonato Nacional, respaldado por el equipo DN Off Road Motor Sport, conformado principalmente por su familia. A este esfuerzo se ha sumado la experiencia de Marco Antonio “Chale” Morales, preparador de su vehículo, cuyo profesionalismo ha sido clave para que Rodrigo no solo termine las competencias, sino que también consiga subir al podio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Ahora voy con más confianza y más motivación. Sé que con el trabajo en equipo vendrán mejores resultados”, concluyó el joven piloto, que comienza a forjar su propia historia en el deporte motor mexicano.