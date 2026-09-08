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Julián Quiñones apunta al Balón de Oro tras un año de ensueño

Su nominación al Balón de Oro refleja un año sobresaliente en clubes y selección nacional.

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 04:25 p.m.
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Julián Quiñones apunta al Balón de Oro tras un año de ensueño
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       Julián Quiñones está cerca de hacer historia. El delantero de la Selección Mexicana estaría dentro de los 30 nominados al Balón de Oro 2026 varonil.


      France Football revelará la lista oficial de los 30 futbolistas este martes 8 de septiembre, con la gala programada para el 26 de octubre en Londres.

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      Hasta ahora, todas las listas que circulan son predicciones, pero de acuerdo con los periodistas Ben Jacobs y Sam Cohen, "La Pantera" entraría en esta exclusiva lista.
      Aunque para algunos puede sonar inverosímil, esto no es casualidad: Quiñones viene de tener el mejor año de toda su carrera futbolística.
      El atacante de 29 años viene de ser el máximo goleador de la temporada 2025/26, con 33 goles en 31 partidos en la Saudi Pro League con Al-Qadsiah, por encima de Cristiano Ronaldo (28 con Al-Nassr) e Ivan Toney (32 con Al-Ahli).
      En total, desde su llegada a Arabia, registra números brutales: 64 goles en 74 partidos con Al-Qadsiah y 67 participaciones de gol en 64 partidos, lo que lo convierte en uno de los máximos anotadores del planeta en 2026.
      Tras el torneo, el exjugador del América se convirtió en todo un ídolo azteca. Convirtió cuatro goles e igualó el récord de máximo goleador histórico de la Selección Mexicana en Mundiales (junto con Luis Hernández y Javier Hernández).
      Anotó el primer gol del Tri en el torneo contra Sudáfrica a los 9 minutos; después, contribuyó con el segundo ante Chequia en el último partido de fase de grupos.
      Y en las fases decisivas también respondió: gol contra Ecuador en dieciseisavos de final y gol contra Inglaterra en octavos de final, donde México terminaría por caer 2-3.

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