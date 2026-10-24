Julián Quiñones vuelve a anotar

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México.- Julián Quiñones ratifica semana tras semana que no hay otro jugador mexicano en mejor momento que él. Este viernes, en la décima jornada de Liga Saudi Pro de Arabia Saudita, el exdelantero de las Águilas del América marcó su quinta anotación del torneo, ante nada más y nada menos que la mejor plantilla del futbol árabe, aunque, no le alcanzó para llevarse el triunfo, tras caer 2-3.

Por un momento, Quiñones hizo soñar a su equipo con la posibilidad de ganar el partido que les hubiera asegurado el liderato en la Liga, luego de rematar de cabeza el esférico que filtró el Musab Al-Juwayr dentro del área (30´).

Hasta ese momento, el partido estaba empatado, sin embargo, ya entrando a la recta final, apareció la jerarquía y calidad de los visitantes: el exjugador del Wolverhampton, Rubén Neves (77´) volvió a poner adelante al Al-Hilal y tres minutos después, el serbio que jugó varios años en la Lazio de Italia, Sergej Milinkovic- Savic marcó el tercero para los visitantes (84´). Pese a ello, el equipo de Quiñones no se dio por vencido y acortó distancias al 87´ por conducto del italiano Mateo Retegui.

De esta manera, el Al-Qadisiya perdió el paso ascendente que registraba en el torneo, y se quedó en la tercera posición de la tabla general con 25 unidades, dos menos que el Al-Hilal.

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