Jürgen Klopp, cerca de dirigir a Alemania

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ATLANTA.- Los dirigentes del fútbol alemán han mantenido conversaciones con Jurgen Klopp y ambas partes confían en que asumirá como seleccionador, informó el sábado la federación nacional.

El exentrenador Julian Nagelsmann renunció después de que su equipo no logró alcanzar los octavos de final. Por tercer Mundial consecutivo, Alemania quedó eliminada antes de lo previsto.

Klopp, un ganador habitual de trofeos con Liverpool y Borussia Dortmund, fue identificado rápidamente como el favorito para sucederlo.

La federación alemana indicó que sostuvo conversaciones el viernes en Nueva York con Klopp, quien actualmente ocupa un cargo ejecutivo como responsable global de fútbol del grupo Red Bull.

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"En la comunicación constructiva, se alcanzó un entendimiento sobre puntos clave esenciales de un posible contrato", señaló la federación alemana de fútbol "Ambas partes confían en que las negociaciones, sujetas a un acuerdo con el actual empleador de Klopp Red Bull, puedan finalmente concluirse con éxito".

Klopp ha estado trabajando como comentarista en la televisión alemana durante la Copa del Mundo, incluso participando en entrevistas posteriores a los partidos con Nagelsmann a un costado del campo.

No ha sido entrenador desde que dejó Liverpool en 2024, tras ganar toda una colección de trofeos con el club icónico, incluida la Liga de Campeones y la Premier.

"Hace unos dos años paré en Liverpool y dije que me faltaba energía para otro trabajo o para otro año con Liverpool. Desde entonces estoy más que recargado, estoy listo", declaró a la cadena alemana Magenta TV la semana pasada.

Alemania ha fracasado repetidamente en la Copa del Mundo desde que ganó el trofeo por cuarta vez en 2014.

Desde entonces fue eliminada en la fase de grupos en 2018 y 2022. Este año, Alemania avanzó más allá de la fase de grupos en el formato ampliado de 48 equipos pero quedó fuera ante Paraguay en penales en la recién creada ronda de dieciseisavos de final.