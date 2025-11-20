Ken Anderson y Roger Craig, semifinalistas del Salón de la Fama

El ex MVP Ken Anderson, el versátil corredor Roger Craig y la ex estrella de la AFL Otis Taylor se encuentran entre los nueve semifinalistas para la Clase de 2026 del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en la categoría de veteranos.

Un comité de expertos redujo la lista de 34 candidatos de jugadores que podrían haber aparecido por última vez en un juego de fútbol profesional en la temporada 2000.

El comité reducirá la lista a tres finalistas que avanzarán a la votación por el comité de selección completo, que se llevará a cabo antes del Super Bowl en febrero. También habrá 15 finalistas de la era moderna, un entrenador y un colaborador para la Clase de 2026. Entre cuatro y ocho nuevos miembros serán elegidos en el segundo año de este formato actual.

Los otros semifinalistas son los ex destacados receptores Henry Ellard y Stanley Morgan; el especialista en equipos especiales Steve Tasker; el liniero defensivo L.C. Greenwood, el liniero ofensivo Joe Jacoby; así como el esquinero Eddie Meador.

Anderson fue seleccionado cuatro veces para el Pro Bowl con Cincinnati y ganó el MVP en 1981, cuando ayudó a los Bengals a llegar a su primer Super Bowl antes de perder contra San Francisco. Cuando Anderson se retiró después de la temporada 1986, ocupaba el sexto lugar de todos los tiempos con 32.838 yardas por pase y el 13º con 197 pases de touchdown.

Craig fue el primer jugador en tener 1,000 yardas por carrera y 1,000 yardas por recepción en 1985, y lideró la NFL con 2.036 yardas en 1988.