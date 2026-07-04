Klopp "dispuesto" a dirigir Alemania

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Julian Nagelsmann renunció como seleccionador de Alemania después de que su equipo no lograra alcanzar los octavos de final del Mundial por tercer torneo consecutivo, y Jürgen Klopp está en la lista para asumir el cargo.

La salida de Nagelsmann, anunciada el viernes por la federación nacional de futbol, se produce cuatro días después de que Paraguay sorprendiera a Alemania en la tanda de penales en los dieciseisavos de final y tras conversaciones con sus superiores.

La federación indicó que planeaba hablar con Jürgen Klopp y que "ya ha señalado, en términos generales, su disposición a asumir el puesto".

Sería el primer trabajo de Klopp como entrenador desde que dejó Liverpool en 2024.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Nagelsmann dijo inicialmente que seguiría con Alemania con un contrato al que le quedaban otros dos años y, según se informó, eso lo convertía en uno de los entrenadores mejor pagados del Mundial.

Enfrentó crecientes críticas por sus tácticas y la elección del equipo en el torneo.

"En los días desde que quedamos eliminados he pensado mucho y he hablado con personas de confianza en mi vida personal y en la (federación)", indicó Nagelsmann en un comunicado. "Esta decisión no fue nada fácil para mí. Mi objetivo principal siempre ha sido el éxito del equipo. Después de una decepción tan amarga, se han ganado la oportunidad de un comienzo completamente nuevo".