Knicks celebran su título de NBA

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NUEVA YORK.- Millones de personas acompañaron al plantel de los New York Knicks en la celebración por las calles de Manhattan de su primer título de la NBA después de 53 años.

Miles de simpatizantes iniciaron una fila en la noche del miércoles para conseguir un asiento en primera fila y una vista perfecta para el desfile de los campeones, mientras que quienes no querían pasar la madrugada al aire libre pagaban a otros para que lo hicieran.

Algunas personas pedían 600 dólares para reservar su sitio desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, mientras que otros pedían 25 dólares la hora más un recargo de 15 dólares por noche. El festejo se llevó a cabo en las calles del centro de "La Gran Manzana" con música, cantos y alegría pese a un estricto operativo de seguridad que incluyó a 10 mil agentes de policía y cerró avenidas y estaciones de metro.

"Los Knicks ganan en cinco" fue el cántico que resonó entre los aficionados mientras el equipo desfilaba por el "Cañón de los Héroes", un tramo legendario de Broadway en el sur de la ciudad, donde el equipo paseó a bordo de un autobús descapotable exhibiendo el ansiado trofeo. "Hemos esperado 50 años, y ahora lo celebramos", exclamó la cantante Alicia Keys en el escenario del ayuntamiento, interpretando a todo pulmón "Empire State of Minds" mientras los músicos bailaban tras ella.

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La celebración oficial concluyó con "We Are the Champions" de Queen, mientras el público se animaba, listo para continuar un día de festejos ininterrumpidos. "Han sido dos meses mágicos. Nuestra ciudad se ha unido por los Knicks, solemos hacerlo tras las tragedias. Qué maravilloso hacerlo por un motivo de alegría!", destacó el alcalde Zohran Mamdani, vestido con una chaqueta y la camiseta de los campeones, tras entregar las llaves de la ciudad al equipo.

También la primera dama de la ciudad, Rama Duwaji, lució un atuendo exclusivo con los colores azul y naranja de los "Knicks", que se coronaron en la noche del pasado sábado 13 tras superar en la final a San Antonio Spurs con un global de 4-1.

"Gracias por esperar 53 años. Estoy orgulloso del equipo, gracias por apoyarnos", comentó a su vez el dueño de los "Knicks", James Dolan, quien fue recibido con abucheos al subir al escenario. Los reproches para Dolan obedecen a la invitación que extendió al presidente estadounidense, Donald Trump, para presenciar el tercer partido de la final, justamente el único que los "Knicks" perdieron contra los "Spurs".

El propio Dolan aceptó la invitación de Trump para asistir a la Casa Blanca en nombre del equipo, lo cual convertirá a los "Knicks" en los primeros campeones de la NBA en visitar la sede presidencial bajo la presidencia del magnate, pues los cinco equipos anteriores que se alzaron con el anillo rechazaron la propuesta.

"Aún tenemos que ultimar los detalles, pero sí, iremos. Me enorgullece liderar el equipo hacia la Casa Blanca", declaró Dolan. En cambio, los jugadores de los "Knicks" aún no se han pronunciado públicamente, pero muchos de ellos no han ocultado su inclinación demócrata (Josh Hart celebró la victoria de Joe Biden en las redes sociales en 2020) y han criticado abiertamente a Trump.