Knicks ganan ante los Bucks

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NUEVA YORK.- Jalen Brunson anotó 23 puntos, Karl-Anthony Towns sumó 21 unidades y 16 rebotes, y los Knicks de Nueva York vencieron el martes por 117-85 a los Bucks de Milwaukee para lograr su cuarta victoria consecutiva.

OG Anunoby encestó cinco triples y terminó con 19 puntos para los Knicks, que han ganado seis de siete desde que iniciaron con marca de 0-3. Nueva York superó a Milwaukee por 32-13 en el segundo cuarto para abrir una amplia ventaja y luego sentenció el partido en el cuarto periodo después de que Milwaukee se había metido de nuevo en el juego.

Los Knicks recibieron grandes aportes de su banca, sin que ningún titular jugara más de 28 minutos en el primero de dos partidos en noches consecutivas. Tyler Kolek anotó 12 puntos y dio un impulso en el segundo cuarto como suplente de Brunson, Andre Drummond capturó 14 rebotes en 15 minutos, y Deuce McBride aportó ocho tantos y Nueva York superó a Milwaukee por 39 mientras él estuvo en la cancha.

El mexico-estadounidense Jaime Jaquez Jr. anotó 16 tantos y Ryan Rollins agregó 14 para los Bucks, que perdieron su séptimo partido seguido y cayeron a 1-10. Jugaron sin su máximo anotador, Tyler Herro, quien se perdió su primer partido de la temporada debido a una contusión en la rodilla derecha.

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