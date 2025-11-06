Kyler Murray va a lista de lesionados

TEMPE, Arizona.- El quarterback de los Cardinals de Arizona, Kyler Murray, ingresará a la lista de lesionados debido a un persistente problema en un pie que le ha hecho perderse los últimos tres partidos. El entrenador Jonathan Gannon hizo el anuncio el miércoles, un día después de confirmar que el veterano suplente Jacoby Brissett será titular por cuarto encuentro consecutivo el domingo contra los Seahawks de Seattle.

“Kyler va a ir a la lista. Creemos que eso es lo mejor para él y para nosotros”, afirmó Gannon. “Aún no está completamente sano o listo para jugar, así que esto tiene más sentido”. Brissett ha jugado bien en los últimos tres partidos, lanzando para 860 yardas, seis touchdowns y una intercepción, lo que plantea la pregunta de si Murray sería titular si estuviera sano. Los Cardinals (3-5) rompieron una racha de cinco derrotas consecutivas el lunes por la noche contra los Cowboys.

Brissett, de 32 años, completó 21 de 31 pases para 261 yardas y dos touchdowns en esa victoria. Murray está en medio de un contrato de cinco años por 230,5 millones de dólares, pero la ofensiva aérea del equipo se ubicó en el 30mo puesto de la liga durante los cinco encuentros que disputó antes de lesionarse contra los Titans de Tennessee el 5 de octubre.

Gannon comentó que una lesión en el pie es particularmente difícil para Murray debido a las habilidades del mariscal de campo, que se destaca por su capacidad para escabullirse.

