La ´Hormiga´ jugará con el Olympiacos

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Este lunes parece que todo avanzó para el fichaje de Armando González con el conjunto de Olympiacos. Y es que en Grecia se ha dado a conocer que el equipo ya habría cerrado el fichaje con Chivas. De acuerdo con la misma información la escuadra rojiblanca ya habría aceptado una segunda oferta que supuestamente era la final. Aquí se menciona que el monto sería de 8.5 millones de euros más 2 millones en variables. También una cláusula del 10% en caso de una futura venta. La misma fuente confirmó que ya estaría todo hecho para que el día miércoles de esta semana el futbolista estuviera llegando a Grecia para reportar con su nuevo equipo.

LA VERSIÓN DE CHIVAS RESPECTO AL FICHAJE

Sin embargo, en México se está manejando información muy distinta. De acuerdo con César Luis Merlo el equipo griego sí quiere al delantero nacional, pero hasta ahora no está todo decidido, sino que estarían mandando una tercera oferta por la Hormiga, con la idea de que el cuadro del Rebaño acepte esta última opción por el jugador.

Pero eso no es todo, sino que las misma fuentes confirman que en el entorno del equipo mexicano no han llegado a un acuerdo como se menciona en Grecia, algo que además refuerza el periodista Omar Villa de Azteca Deportes. De esta manera, no se ha concretado nada hasta el momento y quizá el plazo serían las próximas 48 horas.

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Con esta disyuntiva de información, está la idea de que Chivas no quiera dar a conocer la información al respecto o en realidad el cuadro del Olympiacos está presionando con este tipo de información para que se confirme lo antes posible, por lo que hasta el momento estas dos versiones son las únicas que se están manejando.