La Máquina arrolló a los Bravos de Juárez 5-0
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CIUDAD DE MÉXICO.- Fácil, rápido y a modo. Cruz Azul tuvo una noche redonda en el estadio Banorte y goleó 5-0 a FC Juárez en la jornada 12 del Apertura 2026. Joel Huiqui y su Máquina dejan atrás la racha sin victorias y consiguen un resultado que le devuelve la confianza de cara a la recta final del torneo.
Con goles de Andrés Montaño, Charly Rodríguez, Omar Campos, Agustín Palavecino y Rogelio González, los celestes desataron la fiesta en las tribunas. Hubo cánticos, ovaciones y abrazos después de cada anotación, en una noche que también sirvió para demostrar que el equipo tiene alternativas para responder cuando más lo necesita. Después de que Huiqui asegurara que "nadie era indispensable", Cruz Azul presentó una alineación alternativa con la intención de darles oportunidades a otros futbolistas. Andrés Montaño respondió desde el minuto 4, cuando venció a Sebastián Jurado para abrir el marcador. El mediocampista atraviesa un buen momento: en sus últimos cuatro partidos suma dos goles y dos asistencias.
FC Juárez intentó reaccionar al minuto 17, pero Andrés Gudiño evitó el empate ante un disparo de Óscar Estupiñán. La respuesta celeste llegó al 23, cuando Charly Rodríguez sacó un disparo desde fuera del área para firmar el 2-0, tras una jugada en la que participaron Agustín Palavecino y Alan Mozo. La afición ya disfrutaba de una noche de fiesta en el Banorte.
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