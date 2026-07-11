La tropa vikinga y Haaland amenazan el sueño inglés

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Miami.- La tropa vikinga encabezada por Erling Haaland busca este sábado seguir haciendo historia en el Mundial, cuando Noruega e Inglaterra se enfrenten en Miami por un puesto en las semifinales, aguas completamente inhóspitas para el combinado nórdico.

El ariete del Manchester City es la principal amenaza para Los Tres Leones, que acostumbran a sufrirlo cada fin de semana en la Premier League, e intentarán ´secarlo´ por un día en el Hard Rock Stadium de Miami.

El encuentro, programado para las 15:00 horas, también cuenta con otros noruegos como Martin Odegaard, el capitán del Arsenal y actual campeón de la liga inglesa, que conoce al milímetro los entresijos del futbol de las islas y será el encargado de manejar el timón de Noruega.

Estos son los primeros cuartos de final de un torneo mayor -Mundial o Eurocopa- para la selección escandinava, una cota que alcanzaron después de un sorprendente triunfo contra Brasil por 2-1 en el último partido.

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El propio Haaland, máximo goleador noruego con siete tantos en lo que va de Mundial y autor de ambos tantos ese día, aseguró el jueves en una rueda de prensa que la victoria ante la Canarinha fue "una locura", antes de recordar que el encuentro contra Inglaterra será "súper especial" por tratarse no sólo de la liga en la que juega, sino también del país donde nació.