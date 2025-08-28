Lanza Berterame mensaje a J. Aguirre

CIUDAD DE MÉXICO.- Germán Berterame fue uno de los jugadores convocados esta semana para un trabajo especial con la Selección Mexicana, equipo que busca tener más opciones con miras a la Copa del Mundo de 2026.

La convocatoria del jugador de Rayados de Monterrey causó gran alegría en el futbolista naturalizado, quien, luego de algunas horas de trabajo con Javier Aguirre y su cuerpo técnico, no ocultó su deseo de seguir por el mismo camino.

En su regreso a tierras regias, el goleador —que espera aumentar su buena racha en la Liga MX— agradeció la oportunidad de volver al equipo nacional mexicano, asegurando que mantiene la ilusión de jugar la Copa del Mundo de la FIFA en casa.

“El proceso es hermoso, divino; espero seguir disfrutándolo de la mejor manera. Obviamente que me recontra ilusiona, a todos ilusiona, a todos los jugadores que llegan a estar en la selección, o cualquier jugador de futbol le ilusiona estar en el Mundial”, comentó.

El llamado de Germán, quien se ha vuelto una pieza importante del equipo de Monterrey, se dio tras una larga ausencia, misma que se remonta a octubre de 2024, en el partido amistoso entre México y el Valencia, en Puebla.