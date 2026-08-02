León logra victoria ante Pachuca

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México.- Una sola anotación fue suficiente para que el León firmará la victoria frente al Pachuca (1-0) en el duelo de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Fueron varios minutos en los que no se encontraba al verdadero dominador del duelo, ambos equipos tenían y perdían el balón en un par de minutos y también registraban ciertas jugadas de peligro, pero no prosperaban.

En algunos lapsos del juego, Pachuca encontraba buenas transiciones, teniendo a Idrissi como un jugador muy participativo, pero poco a poco perdió su protagonismo.

Cuando uno atacaba, el otro respondía, pero no pasaba nada más. Fue hasta el minuto 41 que cayó el gol que rompió el cero en el marcador.

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Un doble error en la zaga hidalguense dejó, combinado con la gran jugada individual de Daniel Arcila, terminó en el primer tanto del equipo local. El atacante esmeralda sacó un derechazo potente frente a Carlos Moreno para mecer las redes y así darle la ventaja a los suyos.

Así fue como el León cerró la primera mitad con la ventaja, pese a que Pachuca buscaba responder.

Para la segunda mitad, las acciones de peligro también se ausentaron en un largo periodo de tiempo y lo más destacado fue la roja que recibió Christian Rivera al 62´.