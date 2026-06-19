Leonas Cefor va a gira internacional

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El Centro de Formación Femenil de Basquetbol Leonas CEFOR continúa fortaleciendo su proyecto deportivo al anunciar una gira internacional que permitirá a sus categorías formativas competir en dos importantes eventos durante el mes de junio, representando a San Luis Potosí y a México en escenarios de alto nivel.

La primera parada será del 18 al 22 de junio en San Antonio, Texas, donde las Leonas participarán en el torneo Road to Nationals, una competencia que reúne a algunas de las mejores academias y equipos juveniles de Estados Unidos. Este certamen brindará a las jugadoras potosinas la oportunidad de medir su nivel competitivo frente a programas de formación de gran prestigio, enriqueciendo su desarrollo deportivo.

Posteriormente, del 25 al 30 de junio, el representativo potosino viajará a Bogotá, Colombia, para competir en el Segundo Festival de las Américas, evento en el que representará a México frente a equipos de países como Costa Rica, Venezuela, Ecuador y otras naciones sudamericanas. Además del aspecto competitivo, esta experiencia contribuirá al crecimiento personal y cultural de las jóvenes basquetbolistas.

El proyecto deportivo es encabezado por Richard Vázquez, entrenador profesional de basquetbol femenil con amplia trayectoria nacional e internacional, quien ha impulsado la apertura de nuevas oportunidades para que las jugadoras participen en torneos y procesos de formación de nivel internacional.

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Leonas CEFOR celebra cinco años de trabajo en favor del desarrollo del basquetbol femenil potosino y actualmente realiza sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de San Luis Potosí.

donde continúa consolidándose como un semillero de talento y una plataforma para que jóvenes deportistas puedan proyectarse hacia competencias de mayor exigencia.

Con esta gira internacional, Leonas CEFOR reafirma su compromiso con la formación integral de sus jugadoras, apostando por experiencias que fortalezcan su crecimiento deportivo y mantengan en alto el nombre de San Luis Potosí y de México en el ámbito internacional.