Lesión de Mboko condiciona planes de Serena Williams
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LONDRES.- La campaña de dobles de Serena Williams en el Queen´s Club podría haber terminado tras un solo partido.
Victoria Mboko, la compañera de dobles de la estrella estadounidense, sufrió el miércoles una lesión de rodilla en su partido de individuales contra Karolina Pliskova.
Williams y Mboko ganaron su partido inaugural de dobles el martes y que marcó el regreso de Williams, de 44 años, al tenis profesional tras casi cuatro años alejada del deporte y tienen previsto volver a jugar el jueves.
La canadiense de 19 años resbaló detrás de la línea de fondo e inmediatamente se sujetó la rodilla izquierda mientras enfrentaba a Pliskova. Mboko perdió el primer set 6-2 y ganaba 4-3 en el segundo, intentando quebrar el servicio con Pliskova sacando en iguales.
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Mboko se levantó por su cuenta, pero luego le comentó a una fisioterapeuta que "no hay estabilidad en este momento".
Caminó con cautela hasta su banco y se llevó una toalla al rostro al sentarse. Minutos después, se retiró del partido.
Williams había anunciado previamente que también jugará dobles en el Abierto de Berlín la próxima semana.
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