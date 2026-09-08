Lidera la Lazio en la Serie A

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Davide Frattesi anotó por tercer partido seguido y Lazio remontó para vencer a Udinese 2-1 y ganar por tercera vez consecutiva en la Serie A.

Frattesi había marcado los goles del triunfo para Lazio en victorias 1-0 ante Genoa y Bologna, y se barrió para rematar un centro raso en el minuto 75 y neutralizar el tanto inicial de Jesper Karlstrom, que había llegado en el 49.

Unos minutos después fue sustituido por Albert Gudmundsson, y a dos minutos del final el islandés conectó un potente cabezazo en su debut con Lazio.

La victoria dejó a Lazio como colíder con nueve puntos en tres partidos, junto con Roma e Inter de Milán. Udinese se mantuvo en el 10º puesto.

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Daniel Maldini, cedido por Atalanta, adelantó a Cagliari al peinar un córner de la primera parte y, aunque el equipo local dominó durante la mayor parte del encuentro, no pudo ampliar la ventaja. Paul Mendy vio cómo un disparo raso se estrellaba en la base del poste al inicio del segundo tiempo, y poco después Maldini mandó un tiro libre a la madera.

El triunfo impulsó a Cagliari a la mitad superior de la tabla, mientras que Lecce cayó al 14º lugar.