Liga MX registra su segundo mejor arranque en asistencia

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- El Apertura 2026 de la Liga MX continúa su curso y cada vez falta menos para que comience la Fiesta Grande.

Liga MX arranque asistencia Apertura 2026 récord

Hasta el momento, se han disputado nueve jornadas del actual torneo y la tabla está que arde de cara a la Liguilla.

El Toluca, las Chivas, el América, el Cruz Azul, el Querétaro, el León, el Tijuana y el Puebla son los equipos que se encuentran ubicados entre los ocho primeros lugares, es decir, estarían en la siguiente ronda del certamen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, con la mitad del calendario todavía por delante, los demás clubes tienen amplias posibilidades de competirles por uno de los boletos.

Estadísticas individuales y asistencia histórica

En el tema estadístico individual, Salomón Rondón (Pachuca) es el delantero que se encuentra en la cima de la clasificación de los máximos romperedes del futbol mexicano, gracias a las 10 anotaciones que ha conseguido.

Por otro lado, Carlos Rodríguez (Cruz Azul) es el futbolista que más asistencias (seis) ha otorgado en el Apertura 2026.

En la portería, Raúl Rangel (Chivas) es el que más vallas invictas ha conseguido en las primeras nueve fechas del torneo.

Sin embargo, hay una estadística que también llama poderosamente la atención en este inicio del certamen.

La Liga MX ya registra el segundo mejor arranque en asistencia de toda la historia.

Con cerca de dos millones de aficionados (1,920,373) que han asistido a los diferentes estadios de nuestro balompié nacional; esto representa un promedio de 26 mil 672 espectadores por partido.

Únicamente el Clausura 2016 tuvo mayor cantidad de personas en las primeras ocho jornadas de un torneo con un total de 1,999,553.

Cabe resaltar que la Jornada 7 todavía no está contabilizada, ya que faltan por jugarse dos encuentros: América vs Tijuana y Querétaro vs Monterrey.

El primero se disputará el 28 de octubre sobre la cancha del Estadio Banorte; mientras que el segundo el 14 de noviembre en el Corregidora.