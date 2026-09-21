¿Cómo se clasifican los niveles de intensidad de los huracanes?

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El huracán Polo se intensificó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas del pacífico mexicano este lunes 21 de septiembre, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Pronóstico de lluvias y ubicación del huracán

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón mantiene vientos de hasta 130 kilómetros por hora y su circulación ya genera condiciones de lluvia en distintas zonas del país.

A las 12:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del huracán "Polo" se ubicó aproximadamente a 305 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 435 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

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El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 130 km/h, con rachas de hasta 155 km/h. Además, se desplaza hacia el este a una velocidad de 7 km/h.

En Guerrero, se pronostican lluvias intensas de 75 a 150 milímetros, principalmente en la costa y el sur del estado.

Para Oaxaca, también se esperan lluvias intensas de 75 a 150 milímetros, con mayor presencia en la costa y el sur.

En Michoacán, el pronóstico contempla lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros, principalmente en la costa y el sur.

Mientras tanto, Jalisco tendrá lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el este y sur de la entidad.

En Colima, también se prevén lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros.

Clasificación y daños según la escala Saffir-Simpson

La intensidad de un huracán es un dato importante porque permite a los meteorólogos ofrecer una referencia sobre los posibles daños que puede provocar el fenómeno en las zonas ubicadas dentro de su trayectoria.

La escala Saffir-Simpson clasifica los huracanes en cinco categorías de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos sostenidos.

- La categoría 1 corresponde a vientos de entre 119 y 153 km/h.

- La categoría 2 contempla vientos de entre 154 y 177 km/h.

- La categoría 3 se presenta cuando los vientos alcanzan entre 178 y 208 km/h.

- La categoría 4 corresponde a vientos de entre 209 y 251 km/h.

- Finalmente, un huracán categoría 5 registra vientos de 252 km/h o superiores.

Un huracán categoría 1 puede ocasionar daños mínimos, principalmente en muelles y estructuras no esenciales. También puede provocar caída de vegetación e inundaciones en carreteras costeras.

En el caso de un huracán categoría 2, los daños pueden ser mayores. Entre ellos se encuentran afectaciones graves en los techos de las viviendas, árboles poco arraigados que pueden partirse o ser arrancados y cortes de electricidad que podrían prolongarse durante días o semanas.

Cuando un sistema alcanza la categoría 3, puede ocasionar daños extensos, incluida la destrucción parcial de viviendas, edificaciones costeras y muelles. También puede derribar árboles altos y generar marejadas capaces de inundar zonas costeras.

Un huracán categoría 4 puede producir daños extremos, como el colapso parcial de techos y muros, severas afectaciones en edificaciones cercanas a la costa e inundaciones importantes en zonas planas ubicadas por debajo de los tres metros sobre el nivel del mar.

En el caso de un huracán categoría 5, la escala Saffir-Simpson contempla la posibilidad de daños catastróficos. Sus vientos pueden destruir viviendas, derribar árboles y tendidos eléctricos y dejar algunas zonas sin electricidad durante semanas o incluso meses.

Antes de alcanzar la categoría de huracán, los ciclones tropicales pasan por distintas etapas dentro de su desarrollo. De acuerdo con la UNAM, existen dos fases previas fundamentales: la depresión tropical y la tormenta tropical.

La depresión tropical se caracteriza por presentar vientos máximos sostenidos menores a 63 km/h. Durante esta etapa existe una circulación cerrada, aunque los daños potenciales suelen ser mínimos y localizados.

Después aparece la tormenta tropical, fase en la que los vientos alcanzan velocidades de entre 63 y 118 km/h. Aunque los daños todavía suelen ser limitados, el sistema puede afectar la vegetación y provocar inundaciones en carreteras y caminos costeros.