Listo el arranque de The Chase

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El piloto Max Gutiérrez, al volante del auto #23 de Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis, se prepara para afrontar los próximos 26 y 27 de septiembre el arranque oficial de The Chase de NASCAR México en el Óvalo Aguascalientes México, donde llegará ubicado dentro del Top 5 del campeonato.

La fase definitiva estaba programada para comenzar en Monterrey, pero las condiciones de lluvia y humedad en la pista impidieron disputar la carrera. Gutiérrez había llegado a esa fecha con la intención de repetir el buen resultado conseguido en el circuito regiomontano durante 2025, aunque ahora su atención estará completamente enfocada en Aguascalientes.

Al no haberse disputado la carrera de Monterrey, la clasificación general permaneció sin modificaciones. De esta manera, el piloto del #23 conserva el quinto lugar con 2005 puntos, posición desde la cual buscará acercarse rápidamente a los primeros tres puestos en la lucha por el campeonato.

"Fue una lástima no haber podido arrancar The Chase en Monterrey, nos habíamos preparado al máximo para este primer compromiso de la recta final. El agua nos jugó una mala pasada atrasando cada vez más las acciones", señaló Gutiérrez sobre la suspensión de la competencia.

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El integrante de Canel´s agregó que el objetivo será aprovechar las características del Óvalo Aguascalientes México para sumar la mayor cantidad posible de unidades. "Estamos nuevamente sin movimientos en la general, ubicados en el quinto puesto, un lugar bueno para llegar a Aguascalientes. Sabemos que el campeonato a partir de ahora será variable, por lo que tendremos que sumar lo más que se pueda", comentó.

El Chase llegará a Aguascalientes con Rubén García Jr. como líder con 2015 puntos, seguido por Alex de Alba con 2012, Rodrigo Rejón con 2009 e Irwin Vences con 2006. Max Gutiérrez aparece quinto con 2005, seguido por Eloy Falcón con 2004, Rubén Rovelo con 2003, Xavi Razo con 2002, Julio Rejón con 2001 y José Luis Ramírez con 2000 unidades.