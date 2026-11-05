Liverpool sucumbe ante el Fenerbahce

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El Fenerbahce venció 3-2 al Liverpool en Estambul por la jornada 4 de la Champions League, en un caótico partido donde el conjunto inglés desperdició la ventaja en dos ocasiones antes de perder su condición de invicto en el torneo europeo. El equipo de Andoni Iraola se adelantó en el primer tiempo gracias a una anotación del juvenil Trey Nyoni, pero la alegría duró poco, ya que el exjugador del Manchester United, Mason Greenwood, firmó el empate parcial de tiro libre para el cuadro turco.

En la parte complementaria, el guion se repitió casi de forma idéntica. Alexander Isak, quien entró de cambio, devolvió la ventaja a los Reds, pero la fragilidad defensiva del Liverpool volvió a pasarle factura apenas cuatro minutos después, permitiendo que Archie Brown pusiera el 2-2 con una gran definición de volea. Cuando el partido agonizaba, Vedat Muriqi aprovechó un centro preciso para conectar un cabezazo letal que sentenció el definitivo 3-2 en favor de los locales.

Este doloroso tropiezo representa la primera derrota del Liverpool en la presente edición de la Liga de Campeones. Además, el resultado confirma una semana de crisis para el club británico, que encadena derrotas consecutivas en todas las competiciones tras haber caído también el pasado domingo ante el Arsenal en la Premier League, encendiendo las alarmas en el esquema táctico de Iraola.